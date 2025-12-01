ARA A PORTADA

Sabadell commemora el Dia Mundial de la Sida

La ciutat acull diverses propostes de sensibilització aquest 1 de desembre

Publicat el 01 de desembre de 2025 a les 18:55
Actualitzat el 01 de desembre de 2025 a les 18:56

Sabadell se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial de la Sida aquest dilluns 1 de desembre, una jornada destinada a crear consciència sobre el VIH i a reforçar el compromís col·lectiu en l’abordatge d’aquesta malaltia. Per fer-ho, es duran a terme diverses accions de sensibilització i visibilització, amb la col·laboració de centres educatius i Actua Vallès.

la ciutat acull diverses propostes de sensibilització. De les 11 a 13 h, l’Institut Vallès i Actua Vallès han dut a terme una acció artística i participativa a la plaça del Gas, amb l’objectiu de visibilitzar la realitat del VIH i contribuir a desfer estigmes.

A la tarda, de 19 a 21 h, el Centre Cívic de Sant Oleguer acollirà l’acte central de la commemoració, que inclourà parlaments, lectura del manifest i una mostra de cinema a càrrec de l’Associacions Cultural Transoceàniques. L’entrada és gratuïta, però cal reservar plaça a través del correu actua@actuavalles.org 

La façana de l'Ajuntament un any més s'il·luminarà de color vermell la nit de l'1 de desembre, mostrant el suport, record i compromís amb les persones afectades pel VIH, aquesta data Dia Mundial de la Sida és també un moment per reafirmar, de manera conjunta, la voluntat de continuar sumant esforços fins poder arribar a la total erradicació de la malaltia.

 

 

