Una nova cursa reivindicativa recorre Castellar aquest diumenge

El Club Atlètic Castellar organitza, amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Club Excursionista, la 1a edició de la cursa de la dona vila de Castellar-Memorial Enriqueta Coll. La cita arriba aquest 30 de novembre i neix amb la voluntat de ser molt més que una jornada esportiva. Enguany, l’organització ha decidit que una part dels ingressos de les inscripcions es destinaran a l'ONG Safareig, que ofereix serveis d’atenció a dones, infants i joves que han patit situacions de violència masclista, des de la primera acollida, l’assessorament legal i l’atenció psicològica individual i grupal. "Per a nosaltres, és més que una cursa. És un acte de poble. Esperem que la iniciativa es consolidi i serveixi perquè en les pròximes edicions participin la resta d'entitats del poble, perquè és una causa que implica tothom", referma Oriol Rico, president del CAC i uns dels organitzadors.
Un euro de cada inscripció servirà com a una donació a l'entitat. D’aquesta manera, cada participant contribuirà no només a fer gran l’esdeveniment esportiu, sinó també a donar suport a una lluita que interpel·la la comunitat. Córrer, caminar o simplement sumar-se a la jornada serà una manera d’alçar la veu contra la violència i mobilitzar-se a favor de la dignitat de les dones. En total, els participants hauran de recórrer uns cinc quilòmetres per tota la vila, amb sortida i arribada a les deu del matí des de l'Espai Tolrà. "No volíem que fos una cursa entesa com una prova esportiva, sinó com un acte reivindicatiu. Obert a qualsevol nivell. Hi haurà qui vindrà caminant i tothom tindrà una hora per completar-ho", especifica. Un cop finalitzada la prova, es farà una sessió de zumba a la Sala Blava.
Les inscripcions es poden fer fins al dimecres a la mitjanit. El ritme, celebren, és bo, i des de l'organització esperen arribar als 200 participants. "Potser aspiràvem a una xifra un pèl més alta, però hi ha altres incentius que omplen el calendari com la Jean Bouin o la pujada i baixada a Guanta del cap de setmana passat. Sigui com sigui, és la primera edició i estem satisfets amb la rebuda", diu Rico. De cara a les pròximes edicions, poden variar les dates. "La causa solidària canviarà, però la prioritat era que tingués els valors d'una dona representativa del que volíem transmetre. I Enriqueta Coll ens ho transmet. Una figura molt lligada a l'excursionisme i l'alta muntanya en una època en què les dones gairebé no podien ni sortir de casa", reivindica.
La cursa és un homenatge a l’esperit i l’agraïment d'algú que va estimar la muntanya, l’esport i el compromís col·lectiu. Enriqueta Coll, castellarenca i excursionista, va deixar una empremta profunda en la comunitat. "Volem mantenir viu el seu record i compartir amb tots els participants la inspiració que ella representava: constància, superació, solidaritat i passió". El 12 i 13 d’octubre de 1975, durant una ascensió al Gran Encantat, un sobtat canvi de temps amb neu i fred intens la va sorprendre juntament amb els seus companys. Malgrat la seva experiència i la prudència de l’expedició, les condicions meteorològiques van ser extremes i Coll va perdre la vida durant un bivac obligat a la muntanya. La seva mort va commocionar la societat castellarenca i el món excursionista català, que la recorden com una dona valenta, entusiasta i estimada per tothom. Ara, amb una cursa que portarà el seu nom.