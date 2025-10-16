ARA A PORTADA

Avís per intensitat de pluja a Sabadell

El final de setmana arriba marcat per precipitacions importants

  Pluja a Sabadell
Publicat el 16 d’octubre de 2025 a les 09:12

El temps no acaba de fer net al conjunt del Vallès Occidental i Sabadell. Després dels ruixats dels últims dies, la previsió apunta a un nou episodi de pluges per tancar la setmana. El Meteocat ha emès un avís en les últimes hores per advertir sobre precipitacions importants dijous i divendres.

L'avís s'estén per tot el litoral i prelitoral català, afectant diverses comarques. Els núvols i la inestabilitat marcaran les pròximes hores al país. S'esperen aiguats que poden superar els 20 litres en 30 minuts. Caldrà agafar el paraigua abans de sortida de casa, especialment en la franja central del dia.

 

A Sabadell, el xàfec inesperat de dimarts passat a la tarda va sorprendre molts ciutadans que havien sortit desprotegits de casa. La tempesta no va causar danys materials ni personals, però, a la franja del migdia, el ruixat va ser intens –i breu– i va deixar més de 26 l/m2 en poc més d'una hora.

