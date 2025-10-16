Avís per intensitat de pluja a Sabadell

El temps no acaba de fer net al conjunt del Vallès Occidental i Sabadell. Després dels ruixats dels últims dies, la previsió apunta a un nou episodi de pluges per tancar la setmana. El Meteocat ha emès un avís en les últimes hores per advertir sobre precipitacions importants dijous i divendres.\r\n\r\nL'avís s'estén per tot el litoral i prelitoral català, afectant diverses comarques. Els núvols i la inestabilitat marcaran les pròximes hores al país. S'esperen aiguats que poden superar els 20 litres en 30 minuts. Caldrà agafar el paraigua abans de sortida de casa, especialment en la franja central del dia.\r\n\r\n\r\n⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠\r\n\r\n➡ Dimecres 14:00 h a dissabte 02:00 h.\r\n➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts\r\n➡ Grau de perill màxim: 🟡 1/6\r\nHora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/6ZC1J5SGH7\r\n— Meteocat (@meteocat) October 15, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nA Sabadell, el xàfec inesperat de dimarts passat a la tarda va sorprendre molts ciutadans que havien sortit desprotegits de casa. La tempesta no va causar danys materials ni personals, però, a la franja del migdia, el ruixat va ser intens –i breu– i va deixar més de 26 l/m2 en poc més d'una hora.\r\n