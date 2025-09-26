Una llegenda del futbol penja les botes: adeu a un vallesà il·lustre

No tothom pot presumir de tenir un camp de futbol al seu nom al costat de casa. Prova de l'excel·lència i els mèrits d'una carrera professional que ara arriba al seu final. Sergio Busquets ha anunciat la seva retirada després de dues dècades dirigint el mig del camp dels seus equips.
El badienc ho ha comunicat en un emotiu vídeo a les xarxes socials. "Gràcies a tots i al futbol per tant. Sempre sereu part d’aquesta història tan bonica". El migcampista penjarà les botes a final de temporada, amb 37 anys i vestint la samarreta de l'Inter de Miami, on comparteix equip amb altres llegendes blaugrana com Leo Messi o Luis Suárez.
En la publicació, el vallesà repassa una trajectòria que li ha permès aconseguir un palmarès ple de títols. "Guardo un gran record de totes les experiències des de petit, des de Badia fins al filial del Barça. Passant per Barberà, Lleida i el Jabac", ha expressat. Com no podia ser d'una altra manera, amb un record especial al Futbol Club Barcelona, "el club de la seva vida".
Busquets afronta ara els últims mesos vestit de curt. Dependrà dels resultats esportius per saber la data exacta del comiat, després que l'Inter de Miami s'hagi classificat per als play-off de la competició nord-americana. Després, caldrà veure si els presagis d'aquells que l'assenyalen com a futur entrenador es compleixen. Les opcions de trobar una banqueta no faltaran. Abans, serà el moment dels homenatges. Algun segur que serà a casa seva, convertit en un dels fills il·lustres de Badia.