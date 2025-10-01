Badia posa la lupa en els propietaris de gossos

Badia ha iniciat aquesta setmana una campanya de conscienciació per a la tinença responsable de gossos. La promoció consisteix en l'exempció del pagament, fins a finals d'any, de la inscripció dels animals de companyia al cens municipal, el lliurament de material promocional i de conscienciació i la posada en marxa d'una campanya de control amb la Policia Local per multar les persones propietàries de gossos amb conductes incíviques.
L'Ajuntament badienc ha editat diversos materials de sensibilització, com pòsters i fullets, on es recorda la necessitat de recollir les deposicions i de diluir els pipis dels gossos, per mantenir els espais públics en bones condicions per a tota la ciutadania. També es recorda que cal censar els animals de companyia a l'Ajuntament i que, si és necessari, cal fer la llicència de gos potencialment perillós.
Els cartells es distribuiran entre les comunitats veïnals i s'instal·laran als correcans. Els fullets estaran a disposició de la ciutadania en els equipaments municipals. El servei de mediació també intervindrà per conscienciar la població i per resoldre conflictes.
Com a part de la campanya, agents de la Policia Local informaran sobre les conductes incíviques quan es produeixin. Posteriorment, amb agents de paisà, passaran a sancionar les infraccions que detectin. Incomplir l'Ordenança municipal de control i tinença d'animals domèstics pot suposar una sanció de fins a 400 euros.