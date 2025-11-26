Quant cobra cada alcalde del Vallès?

Quant cobra un alcalde? La realitat és que la resposta és pública i es pot consultar en documents oficials que es pengen a internet per part dels diferents organismes administratius. La quantitat varia en cada localitat en funció de diferents factors. Ara, les dades ISPA que recull el Ministeri de la Funció Pública permeten fixar totes les remuneracions dels responsables municipals de casa nostra. En la taula, destaca l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès (Junts), en el podi dels càrrecs que més han cobrat a Catalunya el 2024. En la primera posició se situa l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), amb 104.000 euros; els alcaldes de l'Hospitalet de Llobregat Núria Marín (PSC) i David Quirós (PSC) han sumat 81.901 euros; i l'alcalde santcugatenc és el tercer, amb 81.483. La regulació dels sous està fixada a la llei estatal LRSAL, que fixa límits segons la població de cada municipi. Precisament, Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat són les dues ciutats més poblades de Catalunya, però Sant Cugat és la dotzena, amb 98.649 habitants. L'alcalde de Cornellà, Antoni Balmón (PSC), i de Lleida, Fèlix Larrosa, completen la llista dels cinc que van rebre més retribucions.
A la comarca, el terressenc Jordi Ballart va cobrar 75.352 euros. En la part alta també hi ha Carlos Cordón, de Cerdanyola, i Xavier Garcés, de Barberà. Tots dos van percebre salaris per sobre dels 66.000 euros. Lleugerament per sota hi ha Isabel García Ripoll, de Santa Perpètua, i Luís Tirado, de Ripollet, amb xifres que passen els 64.000. Hi ha diversos alcaldes catalans que no cobren per les seves funcions al capdavant dels municipis perquè ocupen altres càrrecs en institucions com, per exemple, la Diputació de Barcelona o són diputats del Parlament o del Senat. És el cas de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que també és vicepresidenta primera de la Diputació. Les funcions en la seva categoria suposen una retribució bruta de 7.295,75 euros mensuals.
Hi ha 87 municipis catalans que, segons el Ministeri de Funció Pública, consta que no han enviat la informació sobre la retribució dels seus alcaldes i alcaldesses. Un dels casos és el de Sant Quirze del Vallès, amb Elisabeth Oliveras al capdavant. Sigui com sigui, les retribucions dels alcaldes inclouen tant el salari pròpiament dit com el que cobren en concepte d'assistència a reunions. En canvi, se n'exclou les compensacions per dietes de viatge, per exemple. Els salaris no són iguals per a tots els municipis i venen condicionats pel nombre d'habitants de cada ciutat. Es tracta d'una regulació estatal recollida a la Llei de Bases del Règim Local (LBRL), del 1985, tot i que l'apartat sobre els topalls de les retribucions es va modificar amb la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) el 2013. D'acord amb la llei, són els pressupostos generals de l'Estat els que han de fixar cada any el límit màxim total que poden cobrar els alcaldes i regidors.
Un altre dels factors que influeix en les retribucions dels alcaldes és el tipus de dedicació que tenen al seu ajuntament. Una pot ser exclusiva, la qual cosa impedeix ingressar diners de cap altra administració. Una segona opció és que el règim sigui "sense dedicació". En aquest cas no vol dir que no hi hagi activitat, sinó que no es rep cap mena de retribució per l'exercici d'alcalde. Per últim, existeix la possibilitat que la dedicació sigui parcial. En aquesta categoria s'hi inclou els alcaldes que o bé s'han dedicat a temps parcial a la batllia durant tot l'any, o bé durant l'any han canviat el tipus de dedicació.