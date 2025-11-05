VÍDEO | Graven dos lladres vestits de negre intentant accedir a una casa de Bellaterra

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones que haurien intentat accedir a una casa de Bellaterra. El cos va rebre l'avís d'un veí alertant que hi havia dos homes vestits de negre intentant accedir al domicili. Des de l'interior, estaven sent gravats durant la maniobra.\r\n\r\nEls agents es van desplaçar fins a l'indret. Segons precisen els Mossos, van localitzar i detenir els dos sospitosos a l'estació de ferrocarrils de la zona. Duien a sobre una pota de cabra, un tornavís i roba per canviar-se. Tot apunta que per a perpetrar l'acció, frustrada in fraganti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nView this post on Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nA post shared by Mossos d'Esquadra. Generalitat (@mossos)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n