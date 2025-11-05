ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

VÍDEO | Graven dos lladres vestits de negre intentant accedir a una casa de Bellaterra

Els dos individus van ser caçats in fraganti

Publicat el 05 de novembre de 2025 a les 10:37

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones que haurien intentat accedir a una casa de Bellaterra. El cos va rebre l'avís d'un veí alertant que hi havia dos homes vestits de negre intentant accedir al domicili. Des de l'interior, estaven sent gravats durant la maniobra.

Els agents es van desplaçar fins a l'indret. Segons precisen els Mossos, van localitzar i detenir els dos sospitosos a l'estació de ferrocarrils de la zona. Duien a sobre una pota de cabra, un tornavís i roba per canviar-se. Tot apunta que per a perpetrar l'acció, frustrada in fraganti.

 

