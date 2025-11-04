32 hores sense parar de pensar: "Veure que no dormen per trobar una solució és admirable"

Més de 250 estudiants de l’Escola d’Enginyeria de la UAB participaran aquest cap de setmana en una nova Hackató al campus de Bellaterra. Durant 32 hores seguides, hauran de buscar solucions tecnològiques a un seguit de reptes que els plantejaran empreses i entitats. Els alumnes només han de portar un ordinador portàtil, un sac de dormir i molta energia per a trobar respostes als plantejaments. "És un salt quantitatiu molt gran. Venim de dues edicions al voltant dels 150 alumnes. Ara, són un centenar més que demostren les ganes de venir durant tot un cap de setmana", lloa Xavier Roca, professor d'Enginyeria, vicedegà de l'Escola d'Enginyeria de la UAB i un dels organitzadors de la Hackató.
La cita arriba a la seva quarta edició, presentant-se en un format que es consolida al calendari. De fet, la mateixa universitat també incentiva altres accions similars, com les enfocades en les dades. "Estan relacionades amb l'àmbit tecnològic, però són iniciatives obertes a altres camps, amb cabuda per a tots", destaca. La doble jornada arriba enguany en un moment d'exàmens, un fet que afegeix mèrit al nombrós col·lectiu. "Veure gent que vol continuar donant-li al coco i proposant solucions durant 36 hores és admirable", celebra Roca.
El Consell d'Estudiants fomenta una activitat que guanya adeptes. El repte és que els participants no defalleixin durant la convocatòria. "Intentem que la flama no s'apagui i mantenir alta la moral amb actes durant les 36 hores. Es fan jocs i propostes que trenquen la dinàmica d'estar enfocats en el problema concret", especifica el mateix organitzador. L'esdeveniment promou que els estudiants col·laborin en equips per resoldre desafiaments tecnològics reals proposats per companyies o entitats, amb l’objectiu de fomentar la cultura de la innovació i connectar el talent de la UAB amb el món professional. A més, per primera vegada s’aplicarà Intel·ligència Artificial (IA) entrenada en català en un hackató universitari, en el marc del projecte AINA que impulsa la Generalitat de Catalunya.
Mobilitat urbana, la connectivitat...
Les empreses Caixa d’Enginyers, Quether, la Direcció de tecnologies de la informació i la comunicació de la UAB (DTIC) i Deloitte seran les encarregades de posar sobre la taula carpetes pendents basades en necessitats i dades reals, i els estudiants tindran dos dies per desenvolupar solucions innovadores amb el suport de mentors experts. També hi col·laboren empreses com Boehringer Ingelheim, CaixaBank Tech, Glovo, GFT Technologies i Notion. No faltarà l'abordatge d'aspectes com la mobilitat urbana, les smart cities o la connectivitat.
L’esdeveniment s’iniciarà el dissabte 8 de novembre a les 8 del matí i finalitzarà el diumenge a les 3 de la tarda. En total, seran més d'una trentena d'hores non-stop d’aprenentatge i creativitat, amb una immersió tecnològica total. Els estudiants crearan pàgines web, aplicacions mòbils, projectes amb hardware, i faran ús d'APIs i models de llenguatge (LLMs) en català. S’integraran en equips de tres o quatre membres. Amb un ordinador, carregador i un sac de dormir, l'aventura està a punt de començar.