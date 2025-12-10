El Govern negocia amb Sabadell l'ampliació de la xarxa de serveis per a fer front al sensellarisme

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha explicat que estan en "converses avançades" amb una desena d'ajuntaments –entre ells, Sabadell– per a l'ampliació dels serveis destinats a lluitar contra el sensellarisme. La consellera ha assegurat que estan "molt a prop" de tancar un "pla de xoc" per afrontar aquesta realitat i ha criticat que alguns partits l'utilitzin de forma "tergiversada". "No és una qüestió d'ordre públic o de tenir una ciutat més endreçada, es tracta d'una crisi humana", ha criticat. Martínez Bravo ha afegit que "no tots els ajuntaments tenen la mateixa voluntat de resposta", però ha garantit que el Govern abordarà el sensellarisme amb una mirada "supramunicipal".
De fet, Martínez Bravo, s’ha reunit aquest dimecres amb representants de l’Associació de Municipis Arc Metropolità Barcelona per presentar-los el pla de resposta immediata en què treballa el Departament per donar resposta al creixent fenomen del sensellarisme. Alcaldes, tinents d’alcaldia i regidors de Granollers, Igualada, Martorell, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa i Vilanova i la Geltrú, han assistit a la trobada. La reunió s’ha celebrat una setmana després de la presentació de l’informe sobre sensellarisme que el Departament va encarregar al Comitè d’Experts per a la Transformació i la Innovació Social (CETIS).
Martínez Bravo ha admès que "la manca de dades" en l'àmbit del sensellarisme fa que sigui "difícil" mesurar el fenomen, però que "al més aviat possible" el Govern desplegarà un cens anual i un sistema de dades unificat entre administracions, que és una de les propostes que el Comitè d'Experts per la Transformació i la Innovació Social (CETIS) els ha plantejat.
La consellera ha aprofitat per assenyalar el vincle entre el sensellarisme i la crisi de l'habitatge, ja que, segons ha detallat, un 32% dels casos s'originen per desnonaments, un 16% per la no renovació d'un contracte de lloguer i un 14% per no poder assumir aquest contracte. Per això, la titular de Drets Socials ha lloat que el Govern aprovés a finals d'octubre la a creació d'una nova unitat destinada a reforçar els actuals serveis –habitualment municipals– que presten suport a les persones en situació de vulnerabilitat que han deixat de pagar un lloguer.