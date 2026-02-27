Aisha Descane, de TikTok a un projecte musical propi

Aisha Descane es mou entre dos mons cada vegada més connectats: les xarxes socials i la música. El que va començar com una prova gairebé improvisada a TikTok s’ha convertit en l’altaveu de la seva vocació per cantar, que l’acompanya des de petita. Amb 390.000 seguidors a Instagram i 3,3 milions a TikTok, ha aconseguit crear una comunitat fidel que la motiva a perseguir la música com el seu gran somni.
En els seus inicis, publicava covers a Instagram sense gaire abast, i va ser el seu germà qui li va ensenyar TikTok, la plataforma que ho va canviar tot. Allà, els vídeos cantant es van començar a fer virals un darrere l’altre. Aquesta exposició també va portar crítiques, sobretot quan cantava. “Si em critiquen un ball m’és igual, però si em critiquen fent el que més m’agrada, em fa més mal”, admet. De manera inconscient, va deixar de pujar vídeos cantant perquè va notar que així disminuïen els comentaris negatius, i va apostar per altres continguts com balls, humor o vídeos amb el seu germà Kevin, que també va créixer molt a les xarxes. Per a ella, la família és un pilar fonamental. Es defineix com una persona “súper familiar” i assegura que treballar amb el seu germà els ha unit encara més. “És un dels meus millors amics”, afirma. Compartir viatges, esdeveniments i projectes ha reforçat un vincle que també es reflecteix a la pantalla.
El ritme era frenètic en aquella època. Pujava molts vídeos al dia i de continguts molt diferents per mantenir l’audiència activa, però reconeix que era mentalment molt desgastant i que li acabava passant factura. Durant una etapa, fins i tot evitava espais molt concorreguts perquè se sentia ansiosa, i als esdeveniments d’influencers sovint li passa el mateix; admet que “si els puc evitar, els evito”.
Actualment estudia Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona i confessa que “fa un any vaig viure una crisi personal i no sabia què fer”. Va decidir anar a Madrid a un camp de composició amb productors. “Em vaig enamorar i vaig pensar que això és el que vull fer la resta de la meva vida”, recorda. Des d’aleshores ha començat a construir el seu projecte musical. Al 2025 va publicar el seu primer senzill, Me va a querer, i al 2026, ja ha llançat dues cançons que marquen l’inici d’una nova etapa més enfocada a la música pròpia. Un dels seus grans temors era el prejudici cap als influencers que fan el salt a la música. Però la resposta ha estat majoritàriament positiva. Creu que el motiu és que sempre ha mostrat la seva faceta musical. “No és que de cop estigui cantant. La gent sap que fa anys que ho faig”, explica. Tot i això, reconeix que “m’agradaria que se’m veiés més com a cantant que com a influencer”, però sap que fer el pas definitiu és complicat.
Per ara viu en aquest equilibri. Els ingressos provenen de les xarxes, cosa que li permet finançar els seus projectes musicals. Gaudeix creant contingut i, recentment, ha començat a compartir vídeos sobre la seva rutina per al cabell arrissat, un tema que li és especialment proper i gratificant. Reivindica portar-lo natural, i moltes seguidores li escriuen explicant que, gràcies als seus consells, han deixat de planxar-se’l. Alhora, té clar que vol apostar fort per la música i construir una trajectòria que la defineixi, sobretot com a cantant.