Mercavallès aprova definitivament la primera fase de la seva rehabilitació

La reforma integral de Mercavallès continua avançant. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha aprovat definitivament el projecte bàsic i d'execució de la primera fase de rehabilitació de l'equipament, un tràmit que permet encarar la licitació de les obres i iniciar el procés perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes. L'aprovació definitiva es va formalitzar el 30 de juny i es va publicar el 2 de juliol al tauler d'anuncis del Consell Comarcal, on també es pot consultar tota la documentació tècnica del projecte. La previsió és que la licitació de les obres quedi aprovada a finals d'aquest mes de juliol.
La primera fase dels treballs se centrarà en la substitució de la coberta actual de l'edifici, formada per plaques de fibrociment amb contingut d'amiant. Aquesta estructura serà retirada i reemplaçada per una nova coberta tipus Deck, preparada perquè en una segona fase s'hi puguin instal·lar plaques fotovoltaiques. L'actuació busca millorar les condicions de seguretat i salut laboral de l'equipament, alhora que reforça l'aposta per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. La futura instal·lació de panells solars forma part de l'estratègia per reduir la petjada de carboni de Mercavallès.
La reforma de Mercavallès s'emmarca dins del Pla d'Actuació Integrat Motor de canvi social, energètic i alimentari en el Parc Circular del Vallès, un projecte que disposa d'un pressupost global de 12,47 milions d'euros. D'aquest import, gairebé cinc milions d'euros —4,988 milions— provenen del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), dins del Programa Pluriregional d'Espanya 2021-2027 i de l'Estratègia de Desenvolupament Integral Local (Pla EDIL). Per assegurar el compliment dels terminis exigits per aquest finançament europeu, el Consell Comarcal ja va aprovar el passat 17 de juny avançar 3,2 milions d'euros de recursos propis amb l'objectiu d'accelerar la licitació i garantir la continuïtat administrativa i econòmica del projecte.
La rehabilitació de Mercavallès forma part d'un pla més ampli de modernització d'aquesta infraestructura estratègica per al subministrament alimentari del Vallès Occidental. L'equipament està gestionat pel Consell Comarcal per delegació dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa, i la seva transformació pretén adaptar-lo a les necessitats actuals, tant des del punt de vista de la seguretat com de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.