Salas amplia la seva línia de negoci

El grup immobiliari nascut a Sabadell Salas ha anunciat que fa un pas més en la seva expansió ampliant la seva activitat en una nova línia de negoci i en la que destaquen tres noves tipologies: hotels, ‘senior living’ i ‘flex living’, invertint 50 milions d’euros.
Des de Salas defensen que l’experiència adquirida en “promoció i gestió immobiliaria” ha fet possible que la companyia hagi decidit fer un pas més en la seva consolidació impulsant així aquesta nova ínia de negoci. “Amb la creació d’aquesta nova divisió fem un pas estratègic en el nostre compromís per continuar creixent i diversificant la nostra oferta de residencial col·lectiu a Espanya. El nostre objectiu és desenvolupar projectes innovadors, adaptats a les noves formes de viure i a les necessitats d’una societat en constant evolució”, apunta David Layos, director de negoci de promoció residencial col·lectiva de grup Salas
En l’actualitat, el grup sabadellenc ha unit forces amb un operador amb “dilatada experiència” en l'àmbit nacional amb l’objectiu de dissenyar, construir i estabilitzar conjuntament una cartera de 1.500 unitats en el seu vertical de ‘flex living’ repartides entre Madrid, Barcelona, València i Màlaga, comptant ja amb diversos terrenys en “procés d’adquisició”, apunten des del grup.
En relació amb els hotels, el grup ja té dos projectes en curs. Per un costat, Salas i la cadena IHG Hotels & Resorts impulsaran el primer hotel Holiday Inn Express a Martorell. El projecte, que està promogut per Salas i operat per T3 Hospitality sota la marca Holiday Inn Express, és el primer projecte d’hotel propi del grup sabadellenc. Aquest establiment hoteler s’ubicarà en una parcel·la propietat d’Incasòl. Aquest projecte s’unirà a un altre hotel de 120 a Sitges, en el que el grup immobiliari actua com a promotor delegat.
Respecte als projectes de ‘senior living’, el grup immobiliari ja té un projecte en construcció a Sitges amb 108 allotjaments, promogut per Satu Resort i en el que la companyia de Sabadell actua com a promotor delegat.