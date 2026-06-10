ARA A PORTADA

Diners

Vega Chargers presenta l'Orion 500 kW

La companyia mostra el seu nou carregador ultraràpid, pensat per a corredors de llarga distància, hubs de recàrrega i transport pesant, davant representants institucionals, clients i professionals del sector

  • Presentació de l'Orion 500 kW, en el marc de l'Open Day -
  • Orion 500 kW
Publicat el 10 de juny de 2026 a les 09:54
Actualitzat el 10 de juny de 2026 a les 10:02

La companyia amb seu a Barberà del Vallès Vega Chargers especialitzada en el disseny i la fabricació de carregadors ràpids (DC) per a vehicles elèctrics, ha celebrat recentment el seu primer Open Day a les instal·lacions vallesanes. 

El plat fort de la jornada va ser la presentació de l’Orion 500 kW, el nou carregador ultraràpid enginyat per la companyia vallesana. Una solució concebuda per respondre a les necessitats d’infraestructures de gran capacitat i elevada exigència operativa. El nou carregador permet oferir una potència de càrrega de fins a 500 kW i està orientat a corredors de llarga distància, hubs de recàrrega, flotes i transport pesant. 

Des de la companyia vallesana apunten que la nova solució neix per donar resposta a aquells entorns on “l’escalabilitat, la disponibilitat i l’eficiència són claus”.  Amb aquest llançament, la firma amplia el seu catàleg de solucions de corrent continu (DC) amb l’objectiu de desenvolupar una tecnologia robusta, preparada per a les necessitats reals del mercat internacional i adaptada a l’evolució que experimentarà la mobilitat elèctrica durant els pròxims anys.

Entre el centenar llarg d’assistents a l’Open Day, a més de clients, col·laboradors i professionals del sector, va assistir-hi l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés Trillo, el tinent d’alcalde de Serveis Centrals i Desenvolupament Econòmic i Social, Pere Pubill i Linares, i el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich.

 

 

  • Orion 500 kW

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades