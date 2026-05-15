Els comuns critiquen la pròrroga dels autobusos interurbans i reclamen més connexions a Sabadell

Els comuns han aprofitat aquest dijous la visita a SMATSA de Lluís Mijoler, diputat al Parlament de Catalunya, per tornar a posar el focus en el transport públic i criticar la decisió del Govern de prorrogar les concessions dels autobusos interurbans. El portaveu del grup municipal, Joan Mena, i el diputat han defensat un model més intermodal, sostenible i pensat per als usuaris davant d’un sistema que consideren obsolet. “Els comuns sempre hem defensat que, en un moment de col·lapse de Rodalies, el transport públic per carretera també hauria de ser una prioritat”, ha assegurat Mijoler, que ha lamentat que la Generalitat hagi optat per allargar les concessions actuals en lloc de replantejar el servei de cara al 2028. Segons els comuns, la renovació havia de servir per redefinir línies, freqüències i connexions entre municipis.
La trobada, principalment, ha servit per reivindicar millores concretes a Sabadell. Joan Mena ha destacat l’acord assolit pels comuns en el marc de les negociacions pressupostàries per incrementar les freqüències de la línia A1 entre Sabadell i Barcelona. “Hi haurà vuit expedicions més cada dia i això és un pas important”, ha afirmat. Els comuns també han tornat a posar sobre la taula les mancances de la línia C5, que connecta Sabadell i Terrassa passant per l’Hospital de Terrassa. Mena ha reclamat més freqüència i un canvi de recorregut perquè arribi fins a Can Llong. “No té sentit que veïns que han d’anar al seu hospital de referència no tinguin una connexió eficient”, ha defensat. En paral·lel, la formació insisteix que l’objectiu final hauria de ser que els veïns de Can Rull i Can Llong tinguin el Taulí com a hospital de referència i no el centre egarenc.
Durant la compareixença, també ha aparegut el debat sobre la línia orbital ferroviària. Mijoler ha defensat que el projecte és “una oportunitat de connectar la tercera corona a través del tren”, tot i advertir que no es poden deixar de banda actuacions més immediates: “Estudiar una línia orbital ferroviària, que tenim a l'acord d'investidura i de pressupostos, està molt bé, però això ha d'anar acompanyat d'altres solucions que són a més curt termini, que la gent necessita pel seu dia a dia i que es poden resoldre segurament amb menys inversió pel dia de demà.”, ha tancat.