Els patinets elèctrics i ciclistes, objectiu dels controls policials aquesta setmana a Sabadell

El Servei Català de Trànsit, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell coordina, des d’aquest dilluns 18 de maig i fins diumenge 24, una campanya preventiva de vigilància de conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) en àmbit urbà, així com de protecció d’aquests col·lectius vulnerables respecte a la resta d’usuaris de la via. Durant aquesta setmana, en el cas dels ciclistes, es controlaran especialment les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts. També es vigilarà l’ús del casc homologat en els casos obligatoris i el respecte pels semàfors, els passos de vianants i la resta de senyals de trànsit. A més, els controls també es dirigiran als conductors de vehicles a motor que puguin dificultar la mobilitat dels ciclistes o posar-los en risc.
Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, Trànsit recorda que els conductors de patinets elèctrics estan obligats a complir les normes i senyals de trànsit com qualsevol altre vehicle. La normativa estableix que els VMP no poden circular per travesseres, vies interurbanes ni túnels urbans. També adverteixen que els conductors han de sotmetre’s a les proves d’alcohol i drogues, amb taxa 0,0 per als menors d’edat, i que no es pot utilitzar el telèfon mòbil ni auriculars durant la conducció. Els patinets són d’ús unipersonal, no poden superar els 25 km/h i, en condicions de poca visibilitat o de nit, cal circular amb llums i elements reflectors. Entre els aspectes que es controlaran durant la campanya també hi ha la inscripció dels patinets i VMP al Registre Nacional de Vehicles i la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil.
En la darrera campanya policial, feta el gener de 2026, es van imposar 281 denúncies relacionades amb ciclistes a tot el territori, de les quals 244 van ser a ciclistes i 37 a altres usuaris. La majoria de sancions als ciclistes van ser per distraccions (135) i circulació de risc (64). Pel que fa als vehicles de mobilitat personal, es van registrar 799 denúncies en una setmana, amb una mitjana de 114 diàries. La major part de les sancions van estar relacionades amb les condicions de circulació del vehicle (668) i amb el casc i altres elements de protecció (111).