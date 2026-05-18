Estudiants, veïns del barri i un hort que vol donar tomàquets: "Ens diuen que els dona molta vida"

Entre tomaqueres, eines de jardineria i converses improvisades, l’hort de l’Institut Ribot i Serra s’ha convertit aquest curs en un espai de trobada entre estudiants i veïns del barri de Campoamor. El projecte, impulsat pels alumnes del cicle superior d’Integració Social, ha consistit a recuperar i mantenir l’hort del centre amb l’ajuda dels veïns, que han compartit coneixements sobre el treball de la terra i experiències de vida amb els joves participants.
“Vam aprofitar que el centre ja tenia un hort per plantejar un projecte real”, explica Aina Martín, la docent que ha engrescat la proposta. Després de diverses sessions d’assemblea, el grup va optar per enfocar el projecte cap a la gent del barri. Els estudiants van contactar amb diferents entitats de l’entorn fins que l’associació veïnal de Campoamor va respondre a la proposta i es va sumar a la iniciativa.
“La idea principal era generar un intercanvi de coneixement”, assenyala Martín. Els alumnes buscaven aprendre de persones amb experiència vinculada al treball de la terra i, alhora, crear espais de relació entre generacions. “La premissa era molt clara: tenim un hort, però necessitem ajuda perquè funcioni”, resumeix la docent. Durant les trobades, els participants han compartit tasques de plantació, manteniment i cura dels cultius, però també converses i experiències personals. Segons Martín, alguns dels usuaris grans valoraven especialment el contacte amb els joves. “Ens deien que estar amb gent jove els dona vida”, explica. S’han obert vincles entre barri i institut. Alguns dels veïns assistents a les trobades ho feien principalment amb la voluntat de treballar a l’hort i ajudar en les tasques de manteniment i cultiu; altres, en canvi, trobaven en les sessions un espai de conversa i relació amb els estudiants.
Malgrat que la participació ha estat irregular en algunes sessions i que l’experiència encara es troba en una fase inicial, “el balanç és molt positiu i està sent un experiment molt interessant”, reconeix Martín. L’hort encara no ha donat tots els fruits. Els primers tomàquets arribaran durant els mesos d’estiu i la professora obre la possibilitat que alguns dels participants puguin continuar-ne tenint cura durant les vacances escolars.