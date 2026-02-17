Agenda: 'El perro del hortelano' i 'El viatge de la Nuru' aterren al TMC

La temporada d'arts escèniques al Teatre Municipal Cooperativa de Barberà del Vallès viurà aquest cap de setmana dos plats forts. Arriben a l'equipament cultural dues propostes que ressonen amb força. Divendres 20 de febrer, a les 20 hores serà el torn d'El perro del hortelano. La comtessa Diana, enamorada del seu propi secretari, viu un enrevessat embolic de gelosia, classe social i cor i malentesos, fins a arribar a un final feliç i ple d’embolics. Diumenge 22 de febrer, a les 11.45 hores, agafa el relleu El viatge de la Nuru. Ella no és una formiga com les altres. Li costa seguir el ritme frenètic del formiguer: s’atura quan totes corren. Es perd en els seus pensaments i li destreu amb allò que per les altres passa desapercebut. Mentre unes construeixen túnels, altres lluiten o recullen menjar. Totes les entrades ja es poden adquirir a través de la web del teatre o presencialment a la taquilla del TMC. Es pot fer de dilluns a divendres, de 10.30 a 12.30 hores i de 17.30 a 19.30 hores; o dues hores abans de l'inici de cada espectacle.\r\n\r\nEn les pròximes setmanes, la programació continuarà al TMC, amb diferents propostes que omplen l'agenda.\r\n\r\n\r\n\tDijous 26 de febrer a les 20 hores - Cicle Veus íntimes: Boja\r\n\tDissabte 7 de març a les 20 hores: Plaer culpable\r\n\tDijous 12 de març a les 20 hores - Cicle Veus íntimes: Rose\r\n\tDivendres 20 de març a les 20 hores: Ai! la misèria ens farà feliços\r\n\tDiumenge 22 de març a les 11.45 hores: Sòmion\r\n\tDijous 26 de març a les 20 hores - Cicle Veus íntimes: Spasticity\r\n\tDissabte 11 d'abril a les 20 hores: Glorious!\r\n\tDivendres 24 d'abril a les 20 hores: El substitut\r\n\tDissabte 25 d'abril a les 18.30 hores: Xiula i l’Orquestra Simfònica Palladio \r\n\tDiumenge 26 d'abril a les 11.45 hores: DO2 Llops\r\n\tDissabte 16 de maig a les 20 hores: Suu\r\n\tDiumenge 31 de maig a les 18 hores: Cantada d'Havaneres\r\n\r\n