La qüestió de la gratuïtat de la zona blava d'aparcament obre un debat poc fructífer entre la ciutadania cada agost. La disparitat de criteris a l'hora de fixar quins dies es pot estacionar sense haver de pagar genera dubtes entre els usuaris. Sobretot, aquells que es desplacen habitualment pels municipis. Molts demanen regularitzar i fixar un mateix calendari per evitar circumstàncies rocambolesques. "T'ho has de mirar abans de sortir de casa, sobretot durant les setmanes d'inici i final de mes, que és quan cada municipi fa una cosa diferent", reflexionen diverses veus.

De fet, l'escenari actual incentiva situacions ben curioses: agafar el cotxe i aparcar a Sabadell durant una determinada franja de l'estiu pot implicar haver de pagar, mentre que deixar el vehicle estacionat a Castellar, sense anar més lluny, surt gratis en el mateix període. Aquesta particularitat és fruit de les diferents ordenances municipals, que estableixen els dies per gratar-se la butxaca o estalviar-se uns diners.

Dues setmanes, tres, tot el mes...

Enguany, com ha passat en els últims estius, durant les dues setmanes centrals d'agost s'estén una treva generalitzada per als conductors, que no han de pagar als municipis vallesans. Del 4 al 17 d'aquest mes, la tarifa queda suspesa en les localitats de la comarca. Alguns consistoris, però, són més generosos i allarguen la mesura els 31 dies del mes.

A l'altre extrem, hi ha ciutats de la rodalia com Barcelona, on es continua pagant i els parquímetres estan operatius com en la resta de l'any. Decisió criticada per residents que també s'experimenta en altres punts turístics a tocar de les platges. En canvi, contrasta amb l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues, Sant Boi, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, el Prat, Gavà i Molins de Rei, a l'àrea metropolitana, que apliquen l'excepció temporal.

Què fa el teu municipi?

Sigui com sigui, al Vallès regnen les diferències, sigui en zona blava, taronja o verda. En el sac de localitats més laxes, hi ha llocs com Castellar, Barberà, Ripollet o les zones taronges de Cerdanyola i Montcada i Reixac, també inactives. Les zones d'aparcament vermelles i taronja tampoc funcionaran a l'agost a Santa Perpètua. En total, 31 dies sense cobrar per estacionar.

Alhora, s'estén la gratuïtat a Sant Cugat, tot i que amb dues excepcions: la zona blava del mercat continua vigent de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 17 a 20 h; a més de dissabtes, de 9 a 14 h -els clients del mercat Torreblanca no paguen si seleccionen la “tarifa mercat”-; i les 16 places de l’àrea vermella del CAP del carrer de la Mina, que continuen sent gratis durant dues hores, però és obligatori obtenir el títol i validar-ho al centre corresponent.

Menció a banda mereix el cas de Sentmenat -on hi ha un sistema de gratuïtat temporal durant tot l'any-, Palau-solità, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze, Badia o Polinyà, on l'aparcament a l'espai públic no compta amb sistema tarifari en tot l'any i no hi ha places pintades de color blau en cap carrer.

Les diferències entre Sabadell i Terrassa

Les dues capitals de comarca tenen receptes diferents per afrontar l'agost. A la banda menys flexible hi ha Sabadell, on la mesura només s'allarga dues setmanes. De fet, dilluns, alguns despistats encara pagaven a través de l'aplicació ElParking, que no havia deshabilitat la funció de la zona blava. El consistori va confirmar que retornaria els diners a aquells que havien fet el pagament per error i el síndic ha advertit que obrirà una actuació d'ofici per saber per què es va poder pagar i com es farà la devolució. Mentrestant, a Terrassa, la gratuïtat s'allarga fins al 24 d'agost, una setmana més que a Sabadell.

Un aparcament de zona blava

Cedida

El tema no és menor. A Sabadell, per exemple, els aparcaments de zona blava van aportar el 2024 a les arques de l’Ajuntament 590.681,52 euros, que es tradueixen en pràcticament 2.000 euros cada dia. Però no és només el que comporta el pagament directe de la tarifa, sinó també la penalització que implica no fer-ho. A Terrassa, es van recaptar prop de 300.000 euros en multes a la zona blava només en el primer semestre del 2025.