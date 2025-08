Quan el concert es viu en directe des del sofà de casa: "És el millor regal que m'han fet mai"

El musical Alan ha estat un dels projectes amb més volada de la productora vallesana WeColorMusic, impulsada per diferents figures de la nostra comarca. Altres propostes més singulars de la companyia, però, han obert una finestra totalment diferent, fins llavors inexplorada per Mateu Peramiquel i Mar Puig, els dos creadors. Es tracta d'El Teu Concert, una iniciativa que acosta la música en directe a les cases de la gent i espais personals en un format íntim, càlid i proper.

"La idea va néixer durant la pandèmia i avui no només és una realitat, sinó que duu a l’esquena més de 500 concerts a llars i celebracions privades de tot el territori", celebren els promotors. Les actuacions es desenvolupen en petit comitè, amb un repertori a mida i la possibilitat d’afegir-hi cançons personalitzades composades expressament per a l’ocasió. "En una època en què la cultura sembla que tendeix a fer-se cada cop més impersonal i massificada, l'aposta és fer valdre el 'tu a tu' i convertir qualsevol dia en una ocasió especial", reivindiquen. Per a fer-ho possible, un lema sintetitza la idea: Celebrem-ho tot.

Un descobriment per Instagram

El Carlos Carreño i la Maria José són una parella de Sabadell que va conèixer la iniciativa en primera persona. El maig del 2024, una data assenyalada en vermell motivava la cita. "Van venir el Mateu i la Mar. Celebràvem el 25è aniversari de nòvios. Vam fer un acte a l'Arteneu i ella, que és molt detallista, els havia conegut per Instagram i va decidir contactar-hi perquè vinguessin. Va ser totalment una sorpresa", narra.

El format permet una posada en escena molt més personal. "Va ser una passada. A la ressenya del Google ja els hi vaig dir: és el millor regal que m'han fet mai a la vida. Si t'agrada la música, és una experiència amb majúscules", expressa el Carlos, que destaca les virtuts d'una diada emotiva que quedarà per al record dels prop de cinquanta assistents que ho van viure en directe. "Són propers i van connectar molt amb la gent. Els tens allà i són com uns convidats més. Estàs en una festa íntima i aconsegueixen colar-se sense ser dos estranys", destaca.

El Teu Concert, la proposta per tocar a les cases

Cedida

Durant més d'una hora, va sonar un popurri de cançons de tota mena. Algunes, molt sentides per als presents, especialment el Carlos. "Es van atrevir a tocar Somebody de Depeche Mode. Ells no la coneixien, però tot i així la van aprendre i van fer una versió preciosa. Jo l'he escoltat dues vegades en directe. Dos mesos abans la van tocar ells mateixos en un concert a Barcelona. La versió que van fer va superar l'original, sense que ho sàpiga la banda britànica", riu, amb la boca petita. A mitja actuació, fins i tot els fills de la parella sabadellenca van atrevir-se a tocar en públic.

L'escena va fer aflorar visiblement l'emoció dels presents. "Llagrimeta no, lagrimones", riu sobre les reaccions. "Ens agrada molt celebrar les coses i aquesta queda gravada com una de les més especials. Li agraeixo molt a la meva dona, que és l'amor de la meva vida", tanca. Segurament, avisa, els artistes repetiran com a caps de cartell en pròximes ocasions especials a la família.