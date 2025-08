El fum i l'olor de cremat de l'incendi del sud de França arriben al Vallès

El fum i l'olor de cremat de l'incendi del sud de França arriba a diversos municipis de Catalunya, des de comarques gironines fins al Maresme, passant pel Vallès Occidental. Fins al migdia d'aquest dimecres, el 112 havia rebut 183 trucades relacionades amb la detecció de fum i pudor, en un episodi vinculat al foc originat a l'altra banda de la frontera. El 66,12% de les trucades s'han registrat al Maresme (121), el 22,95 % al Baix Empordà (42) i el 8,74% al Vallès Occidental (16).

Protecció Civil ha informat que a hores d’ara no hi ha cap incendi forestal actiu a Catalunya i que es tracta de fum i cendres provinents del sud de França. Els Bombers de la Generalitat han activat dotacions per revisar el terreny, però tots els casos han estat considerats com a falsa alarma. Diversos Ajuntaments vallesans s'han fet ressò de la informació per tranquil·litzar la ciutadania que ha percebut la sensació en les últimes hores.

Protecció Civil també demana "extremar les precaucions" en cas de trobar-se a la regió on s'ha declarat el foc, avisa que l'incendi forestal que crema al departament francès de l'Aude continua actiu i recomana informar-se de les novetats a través dels canals d'emergències francesos.

Trànsit també ha informat que arran de l'incendi forestal a Occitània hi ha tallada l'autopista A9, que enllaça amb l'AP-7, des de Perpinyà, i informa a peu de carretera als panells de missatgeria de l'AP-7. També recorda que les autoritats franceses recomanen evitar desplaçaments en aquesta zona.

Prop de 13.000 hectàrees afectades

El foc declarat dimarts a la tarda a Ribauta, una població situada entre Narbona i Carcassona, ha afectat ja prop de 13.000 hectàrees segons ha informat a través de la xarxa X la ministra francesa per la Transició Ecològica, Agnès Pannier-Runacher. Segons ha dit, és comparable a la superfície total que ha estat afectada a tot França durant l'any 2024 i més de dues vegades la superfície afectada el 2023.