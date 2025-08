Triquell, Ven’nus o Andrea Motis, a la Festa Major 2025 de Sant Quirze

Sant Quirze del Vallès celebrarà la Festa Major 2025 del 4 al 8 de setembre amb una programació àmplia i variada que combina noms destacats de l’escena cultural catalana, activitats per a tota la família, tradició popular i propostes per a totes les edats.

L’Ajuntament torna a apostar per un model de Festa Major obert, participatiu i amb iniciatives de proximitat. La cita tornarà a 'competir' amb altres festes locals com les de Sabadell o Sentmenat, que també han presentat ja la seva programació.

Inici festiu amb ritme i arrels

La Festa Major s’estrenarà oficialment el dijous 4 de setembre amb l’acte de benvinguda, a càrrec de la Big Barra Band. La jornada inaugural comptarà també amb un petit refrigeri ofert per diversos establiments locals i el tradicional ball del fanalet, marcant l’inici de dies festius plens d’activitats per a tothom.

Noms de referència als escenaris

La programació musical d’enguany tindrà com a protagonistes noms tan reconeguts com el santquirzenc Triquell, que presentarà en directe el seu nou treball discogràfic davant del públic local; Andrea Motis, acompanyada pel guitarrista Josep Traver, oferirà una actuació de jazz de gran nivell; i el tàndem humorístic format per Carles Xuriguera i Fel Faixedas, que portarà a escena l’espectacle Festa Grossa, celebrant 25 anys de trajectòria compartida.

Altres propostes musicals rellevants inclouen el grup de versions La Loca Histeria, molt estimat pel públic del poble; Ven’nus, amb el seu estil de pop electrònic; i l’homenatge a Queen a través de l’espectacle Show Must Go On.

Una celebració per a petits i grans

L’oferta familiar tindrà un pes destacat. El divendres 5, els més petits gaudiran de l’espectacle All-star de La Dona del Sac. Dissabte al matí, Lali BeGood durà al parc de les Morisques el seu nou muntatge Lali Dance Factory, amb cançons que parlen del cos, el joc, les xarxes socials i el medi ambient.

Festa Major a Sant Quirze

Cedida

Diumenge al matí, el festival Petit Embassa’t portarà actuacions de Miquel del Roig i Ambauka, que celebren quinze anys de trajectòria. A la tarda, el parc es transformarà en una pista de circ amb Circ Funky Experience i l’espectacle Gran Sonata de la companyia Le Puant.

Els infants de 0 a 5 anys, també tindran el seu espai, com ara el divendres amb la representació de Textures, de La Curiosa, a la Patronal, o la instal·lació sensorial Sonàrium, el dilluns 8 el parc de les Morisques.

Tradició, cultura popular i teixit associatiu

Com cada any, la cultura popular ocuparà un lloc central amb activitats com la cercavila de gegants, el correfocs, els o la 15a edició de La Llegenda de l’Iskariot, un espectacle pirotècnic molt arrelat al municipi.

També hi haurà actuacions castelleres amb colles de Castellar del Vallès i Piera, així com exhibicions dels Bastoners de Terrassa, ballades de sardanes amb la Cobla Canigó, la mostra artística del Grup TT i l’exposició “Dones d’abans” del GIHSQ.

Propostes emblemàtiques

L’associació SQV Comerç tornarà a impulsar el ja clàssic Concurs d’Entrepans, una activitat recuperada fa uns anys que cada cop aplega més participants. D’altra banda, la Cursa d’andròmines tornarà a ser un dels plats forts del dissabte al matí, generant expectació, diversió i emoció.

Festa Major a Sant Quirze

Cedida

Les formacions locals també hi tindran un paper clau: la centenària Societat Coral Il·lustració Artística i la Bella Quirze Band oferiran un concert ple de tradició; i l’associació Country Mussols dinamitzarà l’ambient amb les seves coreografies de ball country, animant el públic a sumar-s’hi. Per la seva part, l’Escola de Música i Arts Can Barra estrenarà escenari propi a la rambla de Lluís Companys, on presentarà el seu primer recopilatori i acollirà el primer Inesperat de la temporada.

Festa Jove

El Servei de Joventut Canya Jove organitza diverses activitats per al públic adolescent. Divendres tindrà lloc una Pool Party a la piscina municipal i el dissabte El Canya de festa!, una jornada plena d'acció per al jovent. Al parc de Can Feliu, la Coordinadora de Barraques ha programat les actuacions de Nimbus, Lactik i DJ GEA el divendres i dissabte Akelarre, Boom Boom Fighters i DJ Nacho. A més a més, dissabte gaudirem de la 4a Cursa d’andròmines, la macarronada popular i la cursa d’orientació per la Serra de Galliners.

La Festa Esportiva

La Festa Major oferirà un ampli ventall d’activitats esportives per a tots els gustos. Des de la matinal esportiva de dissabte al parc de les Morisques, amb diverses disciplines obertes a la participació de tothom, fins a la tradicional cursa popular de diumenge al matí, sense oblidar les competicions organitzades pels clubs locals. Serà una gran oportunitat per gaudir de l’esport i donar suport als esportistes del poble.

Botifarrada, havaneres i foc

La Festa Major posarà el punt final el dilluns 8 a la tarda amb l’exhibició de dansa del Gimnàs Montserrat Creus i l’espectacle itinerant Àcid de la companyia Sound de Secà. A la nit, hi haurà la tradicional botifarrada popular, rom cremat, havaneres amb Les Anxovetes i el castell de focs, que posarà un colofó brillant a dies de celebració intensa i compartida.