Sant Quirze estrena un nou circuit per a bicicletes

Un espai per a les dues rodes. El Club Ciclista Sant Quirze del Vallès, amb col·laboració amb l’Ajuntament, ha posat en marxa un nou Circuit Municipal de Ciclisme, situat a la zona esportiva del carrer de Priorat. El projecte, fruit del treball de les parts en la voluntat d'impulsar l'esport de proximitat, ofereix un entorn segur i adaptat per a la pràctica del ciclisme, tant per a iniciació com per a la tecnificació.

El consistori confia que el circuit ha d'esdevenir un punt de referència per a la promoció de l’esport no competitiu, fomentant valors lligats a la pràctica esportiva. L’accés està obert als socis del club, que poden utilitzar lliurement les instal·lacions, i també es programen activitats amb monitor, com les extraescolars i cursos per a joves i adults.

El circuit està format per diferents àrees tècniques adaptades a diversos nivells i edats. L'emplaçament vol ser l'epicentre d'activitats de cap de setmana i extraescolars, obrint els dissabtes i diumenges de 10 a 14 h, amb la presència d’un monitor que vetllarà pel bon funcionament i la seguretat de l’espai. Paral·lelament, també s’organitzen sortides en bicicleta de carretera i BTT adreçades a diferents nivells.

Durant la setmana, el circuit acull activitats concertades i tallers educatius com en diferents categories i disciplines.