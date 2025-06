Una part de la història del Barça es descobrirà a Sant Quirze

Amb el final de la Guerra Civil, el bàsquet català va reprendre l'activitat. El Barça, que durant els primers anys d'existència no havia pogut proclamar-se campió de Catalunya, va aconseguir l'impuls necessari per aconseguir els primers èxits durant la dècada dels quaranta. Aquest és el punt de partida del nou llibre de l'escriptor santquirzenc Francesc Fernandez, que es presentarà el pròxim 10 de juny a la Biblioteca Marcel Ayats a les set del vespre.

La presentació de la “Història del Barça de bàsquet (1941-1965)”, publicada per Editorial Base, servirà per conèixer alguns secrets de l'època. El llibre, que va sortir a la venda el passat mes d’abril, és el segon volum de la història de la secció de bàsquet del club blaugrana. El primer, també publicat per Base, es va editar l’any 2023.

L’acte de presentació, que es farà a la biblioteca municipal, comptarà amb la presència de l’autor local i també de l’editor de l’obra, Santi Sobrequés. A més, el llibre ja es va presentar en els dies previs a Sant Jordi en actes al Palau Blaugrana, amb el directiu responsable del bàsquet barcelonista Josep Cubells, i a la Federació Catalana de Bàsquet, amb l’exjugador Audie Norris i el vicepresident de l’organisme Pere Francitorra.

“El fet que tant el Barça com la Federació hagin acollit presentacions de l’obra em satisfà, evidentment, i alhora, em fa sentir molt humil, ja que la investigació i la recerca et posen al davant persones i dades fins ara desconegudes o oblidades, i veus que el bàsquet culer és una cosa molt gran i molt important que ha generat els seus propis mites”, destaca Fernandez. Gràcies a la llibreria DinA4, durant l’acte es podran adquirir exemplars de l’obra.