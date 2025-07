L'Ajuntament intervindrà en ocupacions conflictives quan no actua la propietat

L'Ajuntament farà ús d'un marc legal contra les ocupacions conflictives, que permet al consistori intervenir quan la propietat ni denuncia ni actua. Així es va aprovar en el ple municipal de dilluns, després d'una moció presentada pel Partit Popular. La seva portaveu, Cuca Santos, va expressar que "en alguns casos, per exemple si el bloc és de grans tenidors, no hi ha denúncia i si et toca tenir al costat ocupacions conflictives, les comunitats de veïns no tenen eines per solucionar els problemes". "Que l'Ajuntament assumeixi responsabilitats si la propietat no la pren", va afegir.

La iniciativa va prosperar amb el vistiplau de PSC i Junts; i amb la negativa d'ERC, la Crida i Sabadell en Comú Podem. Tanmateix, Adrian Hernández, tinent d'alcaldessa de Seguretat, va recordar que tots els cops que s'ha activat aquesta llei, s'ha acabat interrompent. "La propietat sempre ens ha acabat contestant", va afegir. Igualment, Hernández va reblar que "si seguíssim la via que presenta el PP estaríem amb escenaris d'un any" i va exposar que el govern municipal ha aconseguit desallotjar immobles amb ocupacions conflictives "en només cinc dies".

Per la seva banda, Lluís Matas, portaveu de Junts, va reivindicar que "una ocupació és una ocupació" i va recordar que "vam presentar una moció en aquesta línia fa dos anys".

Rebuig frontal de l'esquerra

La Crida, ERC i els comuns van mostrar la seva disconformitat amb aquesta moció. "No comprarem el marc mental de l'extrema dreta", va reblar Guillem Fuster, regidor de la Crida. Segons Fuster, "la moció obvia que la solució immediata passa per la intervenció pública i el marc comunitari".

Sílvia Renom, regidora d'ERC, va lamentar que la proposta cau "en la criminalització". "Ens fa dubtar la narrativa", va dir. Igualment, ja que la moció partia dels aldarulls ocorreguts a principis de mes al sud de Sabadell, Renom va recordar que "darrere de tot hi ha un tema de pobresa". Des dels comuns, la regidora Alejandra Sandoval va deixar clar que "no estem obviant el problema", però va afegir que "la proposta té un tint hipòcrita".