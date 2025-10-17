Cop sobre la taula del CE Sabadell que goleja l'Alcorcón i es consolida a la zona alta de Primera Federació

Aquest Centre d'Esports il·lusiona. Fa setmanes que això és una realitat, però l'actuació d'aquest divendres a un dels camps més complicats de la categoria és un autèntic cop sobre la taula. Els de Ferran Costa han golejat a Santo Domingo a l'Alcorcón (0-3), un equip que era fins ara tercer i acumulava sis jornades sense perdre. Es manté invicte el Sabadell i trenca la malastrugança a un camp maleït.
Costa ha presentat d'entrada un onze, de nou, molt continuista amb una modificació. El tècnic ha mantingut els tres centrals, amb Astals i López-Pinto com a carrilers. En atac, Agustín Coscia ha substituït Miguelete en l'únic canvi en l'equip titular respecte del que va sortir d'inici diumenge passat. En el costat local, Pablo Álvarez ha sorprès sortint amb cinc defenses a casa, una fórmula que sí que havia utilitzat prèviament a domicili. En la punta, l'exarlequinat Vladys Kopotun ha sortit d'inici.
Des de l'inici el guió ha estat clar. El Centre d'Esports ha entrat bé, amb una pressió alta i incomodant l'Alcorcón en sortida de pilota. Els madrilenys, igualment, han fet mal a l'esquena de la defensa davant del bloc avançat dels arlequinats. Les primeres arribades, de fet, han estat a la porteria de Fuoli, especialment amb centrades laterals que han defensat bé en la rereguarda sabadellenca. Amb el pas dels minuts, el conjunt local s'ha anat instal·lant a camp contrari. L'ocasió més clara ha estat per a Samu Rodríguez, amb un xut des de la frontal que ha sortit fregant el pal, però que mig estadi ha vist dins.
Quan millor estava l'Alcorcón, en una jugada aïllada, López-Pinto s'ha inventat un autèntic golàs amb un xut des de vint-i-cinc metres al pal llarg que s'ha colat per l'escaire de la porteria de Gaizka Ayesa. Poc després, Carlos García, en la seva quarta titularitat consecutiva, s'ha retirat lesionat per molèsties al bessó. En el seu lloc ha entrat Sergi Segura, per a actuar com a central esquerrà. En qualsevol cas, després del gol ha millorat de nou el Sabadell i ha allunyat els locals del seu camp. Fins i tot Priego ha pogut fer el segon amb una volea des del punt de penal que ha marxat alta. Abans del descans, Vladys ha deixat el terreny de joc per unes molèsties, evitant la temuda 'llei de l'ex'.
A la represa, Astals, que s'ha queixat de les molèsties a la zona del tors durant el primer temps, s'ha quedat als vestidors i ha estat substituït per Ton Ripoll. En els primers minuts, Aparicio ha avisat amb un xut molt desviat i, poc després, ha arribat la tempesta perfecta dels homes de Ferran Costa. López-Pinto ha tornat a ser protagonista aprofitant una pilota caiguda al segon pal per a inventar-se un altre golàs a l'escaire. Ha intentat reaccionar l'Alcorcón acumulant molts jugadors a camp contrari, però lluny de la realitat el cop ha estat doble. Un rebuig des de la zona defensiva ha deixat Coscia sol davant del porter i l'argentí ha definit a la perfecció per fer el tercer abans d'arribar a l'hora de joc.
Encara adormit pels dos cops consecutius, el conjunt madrileny ha trobat en Mariano l'única espurna en un partit força pla. El davanter ha generat l'ocasió més clara després de superar dos rivals, però la passada enrere a Aparicio ha acabat amb una rematada al travesser. Costa ha mogut la banqueta amb l'entrada de Cortés per Quadri. Ha fet d'equip madur el Centre d'Esports que, amb l'ampli avantatge, ha anat desesperant els locals amb possessions llargues i molta paciència. Fins i tot Coscia ha pogut fer el quart amb un xut creuat que ha fregat el pal.
En una centrada, els locals han demanat la revisió d'un possible penal sobre Mariano, però el col·legiat no l'ha assenyalat. A l'altra banda del camp, el ball ha continuat i Escudero o Coscia han tornat a avisar. També Fuoli ha tingut la seva dosi de protagonisme amb una gran intervenció després de l'enèsima jugada individual de Mariano. Ja en el tram final, Ferran Costa ha esgotat els canvis amb l'entrada de Miguelete i Rubén Martínez per Escudero i l'MVP, López-Pinto. Ha defensat bé el Sabadell en els últims minuts per tancar un triomf de renom abans de rebre el Nàstic la pròxima setmana.
Fitxa tècnica
AD Alcorcón: Ayesa; Domingo (Borja Martínez, m. 60), Iván Pérez, Pola (Lanchi, m. 60), Rojas (Lucas Pérez, m. 71), Samu, Rai Marchán, Navarro (Vacas, m. 46), Raúl Blanco, Mariano i Vladys (Aparicio, m. 44).
CE Sabadell: Fuoli; Astals (Ripoll, m. 46), Bonaldo, Kaiser, Carlos García (Segura, m. 31), López-Pinto (Rubén Martínez, m. 85), Urri, Quadri (Cortés, m. 62), Priego, Escudero (Miguelete, m. 85) i Coscia.
Àrbitre: Rubén Ruipérez (comitè manxec). Groga: Samu; Coscia.
Gols: 0-1, López-Pinto m. 25; 0-2, López-Pinto m. 51; 0-3, Coscia m. 57.
Incidències: Partit de la jornada 8 a l'estadi de Santo Domingo amb una vintena d'arlequinats a les graderies.