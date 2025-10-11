La Penya Sabadell 1975 celebra mig segle de passió pel Centre d'Esports

Mig segle de seguiment i passió pels colors arlequinats. La Penya Sabadell 1975 és la més antiga del club i, malgrat que en l'actualitat ha perdut pes en l'activitat social de l'entitat, compta amb una trentena de socis. Al sopar de celebració de la rodona xifra hi van assistir els membres de la Penya, encapçalats per l'actual president Miquel Guillem, el president del Centre d'Esports, Pau Morilla-Giner, juntament amb la seva dona i assessora d'alt rendiment de l'equip, Belén del Amo, l'entrenador del primer equip Ferran Costa i el central i capità Kaiser, com a representant de la plantilla. A més, també van ser presents els exjugadors Roberto Elvira, Tanco i Lino Gutiérrez i la representació institucional amb la regidora d'esports, Montse González, al capdavant.
L'acte, celebrat a l'Hotel Urpí, va aglomerar una quarantena de persones en un sopar emotiu i que va servir per contextualitzar la importància i longevitat de la Penya. "Estem molt contents de poder celebrar aquest aniversari plegats. Volem fer una menció especial pel Pepe Martínez, fundador de la Penya que ens va deixar fa uns mesos", va iniciar el president Guillem. Precisament la figura de Martínez, seguidor il·lustre del Centre d'Esports, va ser un fil conductor durant tot l'esdeveniment, fins i tot amb un obsequi que es va entregar a la família en un dels moments més emotius de la jornada.
La regidora González va felicitar la penya per la seva trajectòria i feina. "Estic segura que en vindran molts més. Aquesta celebració és el premi a molt temps de feina i suport al club de la ciutat", va afirmar. Una mica més emotiu va ser el discurs del president Morilla-Giner, que va recordar les seves primeres vegades a la Nova Creu Alta, amb la penya com a part important de l'experiència. "Vull recordar l'enyorat Pepe Martínez per les seves traques quan sonava l'himne. L'olor de pólvora abans dels partits és un record inesborrable", va dir.
També van tenir paraules per als presents Ferran Costa i Kaiser, que van celebrar l'avinentesa entre afició i equip en aquest inici de lliga, i els veterans van fer entrega també d'una placa commemorativa per l'aniversari. D'altra banda, l'experiodista del Diari, Pere Figueras, va anunciar la creació del premi Àngel Pérez, en honor al soci que va morir el 2020, i que donarà la Penya al millor jugador de cada temporada amb els vots dels membres. Cinquanta anys de seguir el Sabadell per tot arreu. Cinquanta anys de passió per uns colors.