El CE Sabadell s'estrena en divendres amb la visita a un camp inexpugnable en el 2025

Que ningú es despisti, sí, el Centre d’Esports visita el camp de l’Alcorcón aquest divendres a les 19 h. Madrilenys i arlequinats obriran la jornada 8 de Primera Federació en un dia i hora poc habitual, però que comença a ser fix a la categoria, tot i que enguany encara no li havia tocat al conjunt de Ferran Costa. El duel enfrontarà dos dels equips de la zona alta en aquest inici de competició. El Sabadell arriba després de l’agredolç empat de diumenge passat davant del Teruel a la Nova Creu Alta. “Ens hem de quedar amb les coses positives, que van ser moltes. L’equip transmet el que volem que transmeti. Portem divuit partits sense perdre, comptant la pretemporada, i el més important és que mantinguem aquesta estabilitat. Som constants i això ens apropa a ser un equip competitiu”, assegura el tècnic.
El conjunt arlequinat és el menys golejat del grup, amb només tres dianes en contra, i, juntament amb el Tenerife, l’únic invicte a la categoria després de set partits. L’assignatura pendent en aquests primers partits de lliga: el gol. “L’equip està competint molt bé i està generant ocasions i arribades de perill en cada duel. Hem estat superiors als rivals en molts més trams que inferiors i això és la mostra de la bona feina. Em preocuparia més si guanyéssim amb un gol als últims minuts després d’haver generat una o dues ocasions en tot el partit. Al curt termini hauríem sumat dos punts, però en el llarg ens penalitzaria. No està passant això, de fet, tenim menys punts dels que mereixem i això demostra que el camí és el correcte”, analitza Costa. Per al divendres, si no hi ha cap contratemps, les baixes seran les ja conegudes. Genar Fornés i Jan Molina continuaran fora de combat. Sergi Segura, que ja va entrar en convocatòria diumenge passat, estarà disponible.
Un dels dubtes en l’alineació del tècnic serà la defensa. Amb el retorn de Kaiser i el bon paper de Carlos García en els últims partits, Costa va tornar a la línia de tres diverses jornades després. L’afectat va ser Ton Ripoll que va sortir des de la banqueta al segon temps. “Els sistemes no són tan primordials perquè durant el partit sempre es canvien coses segons com va evolucionant. Estem adaptant-nos a cada context i tenim la capacitat de mutar. El més important, jugui qui jugui, és mantenir la identitat i estil. Som un equip ofensiu i ho continuarem sent”, afirma l’entrenador.
"Una de les millors plantilles de la categoria"
Al davant estarà un dels equips amb aspiracions i que fins fa molt poc estava a Segona Divisió. L’Alcorcón ha signat un gran inici de lliga i és tercer, amb dotze punts, un més que el Centre d’Esports. El conjunt madrileny arribarà al duel després d’un agònic triomf al Nou Estadi del Nàstic de Tarragona. Un gol de Borja Martínez en el minut 101 va donar els punts al conjunt de Pablo Álvarez. Sumen tres victòries, tres empats i una única derrota, a la primera jornada al camp del Villarreal ‘B’ i sobre la botzina. La referència en l'atac, tot i que encara no ha anotat enguany, és l'exarlequinat Vladys Kopotun, que va marcar catorze gols la temporada passada, i va despertar l'interès de clubs de Segona.
“És un club que admiro molt, no només per la seva trajectòria en el futbol professional en l’última dècada i mitja, també perquè creu en el projecte. La temporada passada no van començar bé, menys encara sent un equip acabat de descendir, i van tenir paciència amb el cos tècnic. A la segona volta van fer uns números espectaculars i han mantingut el bloc. És una de les millors plantilles de la categoria”, admet. Com a locals, no perden des del desembre de l’any passat. “Són molt forts a casa i això també ens dona l’oportunitat de demostrar quin equip volem ser. Aquests contextos acceleren els processos”.
Pel que fa a precedents, madrilenys i arlequinats s'han enfrontat en onze ocasions amb un balanç nefast per al Centre d'Esports, que només ha aconseguit dos triomfs. L'Alcorcón ha guanyat en vuit ocasions i hi ha hagut un empat. L'últim cop que es van veure les cares ambdós equips va ser en la 20-21, a Segona Divisió. A la Nova Creu Alta, el conjunt entrenat per Antonio Hidalgo va salvar un punt sobre la botzina, amb una diana de Juan Ibiza. A Santo Domingo, els locals es van imposar per 2-0 en un partit que va deixar el Sabadell a tocar d'un descens que es va consumar matemàticament dues jornades després, a Anduva. A l'estadi de la ciutat del sud de la capital, els sabadellencs no han puntuat en els sis enfrontaments que han disputat. Es trencarà la malastrugança?