El CE Sabadell, davant del "partit més difícil que hem jugat a casa"

Continuar fent de la Nova Creu Alta un fortí. Aquest és el principal repte del Centre d’Esports en la visita del CD Teruel, aquest diumenge a les 12 h. Un duel entre dos nouvinguts a la categoria que, de moment, estan competint molt bé i ocupen posicions capdavanteres de la classificació. De fet, només un punt separa els aragonesos dels arlequinats després de sis jornades de lliga. El conjunt entrenat per Ferran Costa arriba a l’enfrontament després d’empatar a zero a Antequera en un partit en què l’equip va ser inferior durant mitja hora, però es va saber refer per continuar sumant. “Ells van entrar millor, no ens van generar moltes ocasions, però tenien el partit on volien. A partir d’aquí, ens vam saber adaptar i capgirar la dinàmica. Forma part del que volem ser com a equip i reforça el missatge de saber com és de complicat sumar en aquesta categoria”, analitza el tècnic.
Per al duel d’aquest cap de setmana, Costa recupera la figura de Kaiser i, per tant, davant les bones actuacions de Bonaldo i Carlos García, obre un nou escenari. Fins i tot es podria recuperar la defensa de tres centrals, malgrat que tots tres són dretans. “Tinc clar qui jugarà. El més important és que som una plantilla compromesa i cada jugador dona el rendiment quan l’ha de donar”, afirma el de Castelldefels, sense donar pistes de l’onze que presentarà. Encara no estaran disponibles Jan Molina, que continua en el seu procés de posada a punt, i Genar Fornés. Els dubtes estaran als laterals, amb Sergi Segura i David Astals que han completat part dels entrenaments de la setmana amb el grup, però que continuen arrossegant molèsties a l’esquena i al tors, respectivament.
Al davant estarà un Teruel que, igual que el Sabadell, és un acabat d'ascendir a la categoria. A l’estiu, no obstant això, el director esportiu i l’entrenador van marxar i van haver d’iniciar un projecte des de zero. Amb Vicente Parras al capdavant, els aragonesos han pescat molt al futbol valencià i han configurat una plantilla completament nova que està competint molt bé. “És un equip que aprofita a la perfecció l’excés de confiança del rival. Tenen un entrenador experimentat i una identitat molt clara. És el partit més exigent dels que hem jugat com a locals fins ara”, assegura Ferran Costa. Els terolencs arribaran al duel amb bona moral després de guanyar l’Hércules i l’Europa consecutivament. Són setens i només han perdut un partit en sis jornades. “Ens hem d’adaptar al context que ens trobarem i tenir prou paciència per poder competir com toca. És un repte molt gran”, assegura.
Només un triomf en sis partits
Pel que fa a precedents, ambdós equips s'han enfrontat en sis ocasions amb un balanç de tres empats, dues victòries del Teruel i un triomf arlequinat, un 2-0 a la Nova Creu Alta el 2018 amb dianes de Felipe Sanchón i Àngel Martínez. L'última vegada que es van veure les cares va ser en la 23-24 amb una doble igualada, a l'anada i a la tornada. A Pinilla el resultat va ser de 2-2, en el debut d'Oscar Cano amb el Centre d'Esports i a l'estadi creualtenc el marcador final va ser d'1-1. David Astals va fer un golàs per avançar els sabadellencs, però Jorge Alastuey va igualar. Al final d'aquella temporada tots dos van baixar a Segona Federació per fer, de nou, el camí de tornada al bronze estatal un any després des del play-off.