“Em sento escoltada... i ara tinc ganes de viure!”

El silenci de la soledat persistent “pesa”. Tres de cada deu persones grans se senten soles, segons apunten alguns estudis. Un fenomen que impacta directament sobre la seva qualitat de vida i el seu benestar emocional, físic i social. El programa Sempre Acompanyats ha posat rostre i veu a una realitat que sovint passa desapercebuda: la soledat que s’instal·la a poc a poc, i creix, en moltes ocasions, a mesura que les persones es fan grans. Aquest programa, impulsat per l’Ajuntament de Sabadell i la Fundació la Caixa i gestionat per Creu Roja Sabadell, s’ha convertit en una finestra oberta per a moltes d’aquestes persones. Durant el 2024, va acompanyar 130 persones grans a la ciutat, 52 de les quals hi van entrar per primer cop. Darrere de cada xifra hi una vida i una història.

La María Dolores Contreras, veïna de Can Rull, ho reconeix sense embuts: “Em passava els dies al llit, completament destrossada. No volia sortir, patia una depressió molt forta. Pensava que em quedaven dos dies de vida...i ara vull viure”. Va arribar al programa recomanada per una amiga i, en qüestió de setmanes, va tornar a caminar sense bastó, es va apuntar a gimnàstica mental i va recuperar vitalitat. “Fins i tot m’ha sortit un pretendent!”, explica rient.

El cas d’Antonia Rubio, de Creu de Barberà, també és revelador. Va descobrir el programa per casualitat, passejant pel barri. S’hi va interessar, es va apuntar i avui en parla amb agraïment: “He après a posar límits, a fer-me valer”. Participa en reunions amb les professionals de la Creu Roja, activitats al casal i ha reforçat la seva confiança. “Als meus 73 anys... i encara estic aprenent coses!”, exposa.

Com funciona?

La Creu Roja detecta els casos de soledat a través de la col·laboració amb centres d’atenció primària, serveis socials, entitats veïnals, clubs esportius i comerços, i s’activa un acompanyament personalitzat. El programa està desplegat principalment al Districte 6, però el seu impacte és ampli: 39 entitats de Sabadell hi van participar l’any passat, promovent 58 activitats diferents: passejades, tallers, espais de conversa o trobades culturals. “No és només que t’acompanyin —diu l’Antonia—, és que et fan sentir important, escoltada, vista”. Joana Calls, tècnica del programa, explica que el paper del personal tècnic no és tant resoldre com acompanyar: “Nosaltres les ajudem a afrontar allò que les fa patir, però la feina és seva. I això les fa créixer.”

Sempre Acompanyats s’emmarca dins de l’estratègia Sabadell, Ciutat Cuidadora, i treballa coordinadament amb altres iniciatives com A-porta, la Prescripció Social de l’ICS, Comunitats contra la soledat i els equips del CSSB Sud. L’Ajuntament estudia ara estendre el programa cap a la zona nord. “Molts cops és un fenomen invisible que costa detectar, i treballem en la detecció i millores d’aquestes situacions per no deixar ningú enrere”, apunta Eloi Cortés, tinent d’alcaldessa i portaveu del govern.