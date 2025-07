Una vida de rebel·lia i de militància pel socialisme: Celestino Sánchez Ramos

Aquest 14 de juliol de 2025 ens hem acomiadat al tanatori de Sabadell de Celestino Sánchez, camarada de tantes lluites i amic de sempre i per sempre.

Nascut a Màlaga, vingué a viure a les Termes de Sabadell fugint de la repressió del règim. Son pare Manuel Sánchez Marín, obrer de Renfe, que havia estat detingut i empresonat a Màlaga a finals dels anys 50. L’empresa acomiadà Manuel condemnant a tota la família al pacte de la fam.

Ja a Sabadell, la lluita continuava. L’1 de maig de 1967, en Celes i el seu pare foren detinguts entre altres membres de les CCOO a l’església de Can Oriac. En Celes fou torturat salvatgement. Pare i fill compartiren cel·la a la presó Model de Barcelona. Encara fou detingut i jutjat pel TOP, dues vegades més.

Estigué sempre al peu del canó en les lluites obreres de l’any setanta i vuitanta. Rebutjà els pactes de la transició que varen fer que tot canviés perquè res no canviés. Es mantingué sempre fidel als seus principis comunistes, rebutjant l’eurocomunisme. Per aquest motiu fou expulsat del PSUC i fou un dels fundadors del PCC l’any 1982.

Celestino Sánchez Ramos, durant un míting del Partit Comunista de Catalunya (PCC)

Cedida

Sempre va estar atent als canvis profunds en la societat tot cercant noves formes i estils de lluita per a la transformació real de la societat. En els anys de la crisi del 2008-2011 participà destacadament i animà la creació del moviment del iai@flautes.

En aquesta llarga trajectòria de lluita el seu partit li encarregà dues vegades (1980-1984 i 1988-1982) que exercís de parlamentari. Fou un diputat diferent i disruptiu no només per la indumentària sinó sobretot pels temes que defensava amb rigor, passió i sovint amb un humor trencador. Usà moltes vegades la seva condició de diputat per a defensar els treballadors en vaga. Fou un diputat d’acció, de carrer i de lluita.

Des d’aquells anys i fins avui, la seva lluita per a una societat de persones lliures, iguals i fraternals tant ha estat aturada per la seva mort.

Però la seva lluita no s’atura. Ara com abans, el seu exemple ens estimula a continuar-la i fer tot el possible per vèncer.

Estimat Celes, sempre et durem al cor!

Joan Tafalla, historiador, militant comunista i amic d’en Celes. Per ampliar informació, el lector es pot adreçat aquí: https://arxiujosepserradell.cat/ha-mort-el-nostre-company-celestino-sanchez-ramos/