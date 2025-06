Els treballs al centre comercial Via Sabadell continuen en la recerca de la seguretat després que dimarts l'espai es despertés amb una segona placa de formigó esmicolada a terra. El plafó, adjunt al que va caure el 20 de maig, va quedar esmicolat a terra després de desprendre's durant la nit.

Fonts del parc reiteren que era una possibilitat que estava contemplada i, per això, es van col·locar tanques per perimetrar la zona i garantir la seguretat en cas d'un nou despreniment. De fet, l'edifici B continua tancat i les mateixes veus remarquen que no hi ha data de reobertura ni calendari previst.

La prioritat en aquests moments, sostenen, és assegurar que no hi hagi nous esfondraments. Una qüestió que no es pot garantir, per la qual cosa l'espai continua sense activitat i amb tanques perquè ningú s'hi acosti. Fins que no es pugui confirmar al 100% que no caurà cap més plafó, reiteren, no es reprendrà l'activitat.

L'esfondrament el passat 20 de maig va provocar la mort d'un veí de Rubí de 73 anys. Des d'aleshores, les botigues de l'edifici afectat es mantenen tancades sine die. Les tasques dels responsables i tècnics s'orienten a esclarir les causes que van provocar el succés. Mentre no s'eviti totalment el risc que es repeteixi qualsevol caiguda o afectació en els materials, la instal·lació romandrà tancada.