Llum verda a la reobertura del centre comercial Via Sabadell menys l'edifici on va haver-hi l'esfondrament

L'Ajuntament de Sabadell ha donat llum verda al centre comercial Via Sabadell per a reprendre l'activitat a tot el recinte tret de l'edifici d'on va caure una placa de formigó dimarts i que va provocar la mort d'un home de 74 anys i veí de Rubí. Segons ha avançat l'ACN i ha pogut confirmar el Diari, el recinte té permís perquè els comerços situats als dos altres edificis de l'entorn, i que fins ara eren tancats, puguin aixecar de nou la persiana. "Podran reobrir els edificis A (Leroy Merlin) i C (Media Markt). D’aquesta manera, només quedaria limitada l’activitat de l’edifici on va caure la façana", reiteren.

Entre les botigues que poden recuperar la normalitat hi ha Leroy Merlin, Pepco, Wala o Mediamarkt. En canvi, l'afectació continua a Mercadona, Galerías del Tresillo, Tiendanimal o PrimaPrix, entre d'altres. El consistori especifica que seran les mateixes marques qui decideixin quan reprenen el funcionament, a partir d'aquest divendres.

Precisament, el centre comercial ha emès en les darreres hores un comunicat en què lamentaven l'accident i detallaven que les inspeccions fetes indiquen que les deficiències de construcció es limiten a l'edifici sinistrat. Pel que fa a la resta d'edificis amb establiments tancats fins ara, s'ha fet un estudi "exhaustiu" per garantir la seguretat "a l'extrem".

Un cop fet, s'ha permès reobrir aquells situats a dos dels tres edificis tancats fins ara. No obstant això, l'edifici sinistrat romandrà tancat al públic i perimetrat, seguint les indicacions de l'Ajuntament. Altres establiments, com Leroy Merlin per al sector de la construcció, Ikea o els establiments de restauració com Viena, McDonald's o Pans&Company, han pogut seguir oberts perquè es trobaven en edificis independents i allunyats de l'àrea afectada.