Comunicat de Via Sabadell: "El centre comercial té totes les inspeccions reglamentàries aprovades"

La investigació per esclarir les causes de l'esfondrament que va deixar un home mort a Via Sabadell continua en marxa. En les últimes hores, tècnics municipals, arquitectes i professionals del parc s'han coordinat per garantir la seguretat dels edificis després del despreniment en un dels establiments.

A través de les xarxes socials, Via Sabadell va compartir un comunicat per expressar la seva tristor arran del succés i traslladar el seu condol a familiars i amics de la víctima, un home de 73 anys veí de Rubí. "Lamentem profundament l'accident ocorregut dimarts a la tarda a les nostres instal·lacions", manifesten.

Només un edifici afectat

En el text, el grup assegura que la seguretat dels visitants i treballadors és i serà sempre "la nostra màxima prioritat". Així, el centre comercial manté que té totes les inspeccions reglamentàries aprovades i les anàlisis realitzades per tècnics i arquitectes, tant privats com municipals, confirmen que el problema se cenyeix a l'edifici en el qual s'ha produït l'accident. L'espai serà barrat i romandrà tancat fins a nou avís.

D'aquesta manera, la gerència exposa les inspeccions fetes al centre comercial Via Sabadell arran del despreniment d'una placa de formigó es limiten a l'edifici sinistrat. "El centre comercial està realitzant des del primer moment un estudi exhaustiu de tot el complex a fi de garantir a l'extrem la seguretat de tots els espais abans de la seva reobertura", confirmen. Alhora, col·laboren estretament amb les autoritats pertinents per esbrinar les causes de l'incident i garantir la seguretat del centre.

En conjunt, hi ha tancades més de 25 botigues, com Mercadona PrimaPrix o Tiendanimal, entre altres. A les portes del local de Galerias del Tresillo encara hi ha estesa a terra la placa de formigó que es va desprendre d'una altura aproximada de 12 metres.