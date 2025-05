L'edifici B de Via Sabadell, tancat diversos mesos

Aquest dimarts es compleix una setmana del tràgic accident que va llevar la vida d’un rubinenc en caure-li a sobre un panell de formigó de grans dimensions, causant-li la mort. Set dies després, l’activitat al parc comercial s’ha recuperat parcialment, en la resta d’edificis adjacents a la infraestructura afectada.

Ara bé, l'edifici B de Via Sabadell continuarà, un parell de mesos més sense poder tornar a la normalitat. Tècnics i especialistes estan revisant l'estructura en qüestió per esbrinar les causes del despreniment i, per tant, assegurar que no hi ha risc per als visitants i treballadors del centre comercial. Entre les empreses afectades hi ha Mercadona, Galerias del Tresillo, Tiendanimal, Primaprix, Kenay, Eggo, Conforama o Dormity, entre altres. Algunes d'elles, com el gegant de l'alimentació ja han recol·locat la setantena de treballadors en altres establiments pròxims a Via Sabadell.



Malgrat que l'accident es va produir en la zona Sud de l'edifici, per qüestions de seguretat —en cas que hi hagués una emergència, les sortides estan pròximes a la zona afectada— s'ha decidit aturar l'activitat a tot l'edifici en qüestió.