El comerç de Sabadell surt al món a transformar-se

Sabadell Comerç Centre surt dels límits de la ciutat per a repensar el model comercial. L’associació de comerciants ha visitat dues ciutats referents —Montpellier i Reus— amb la mirada posada en el futur del centre de Sabadell. L’objectiu d’aquestes sortides ha estat conèixer bones pràctiques urbanes i comercials que ajudin a redefinir l’estratègia del centre de la ciutat cap a un model més modern, sostenible, competitiu i amb una forta personalitat local.

Segons expliquen des de l’entitat, la visita a Montpellier ha servit per conèixer un model de centre urbà transformador. “Des dels anys 90, la ciutat ha apostat per una àmplia zona de vianants, afavorint l’experiència de les persones que la visiten, a més d’un urbanisme amable i acollidor”, exposen. Montpellier combina “amb èxit” el transport públic gratuït i eficient amb una extensa xarxa d’aparcaments subterranis i una clara aposta per la bicicleta.

Segons expliquen des de l’entitat, entre les iniciatives més inspiradores destaquen els anomenats refugis climàtics, espais verds amb ombra, bancs i aigua que milloren l’estada durant els mesos d’estiu; així com la llibertat creativa que es dona al comerç i la restauració per personalitzar carrers, aparadors i terrasses, amb una oferta comercial i cultural autèntica i singular.

Impuls dels locals tancats

Una delegació de Sabadell Comerç Centre també es va desplaçar a Reus, on van conèixer el projecte Reus Espais Vius, un cas d’èxit en la reactivació de locals comercials tancats. Aquesta iniciativa de col·laboració públicoprivada connecta propietaris de locals buits amb emprenedors que aporten propostes comercials amb valor afegit i arrelades al territori. “Més enllà de posar en contacte oferta i demanda, el programa inclou assessorament, ajuts i acompanyament per garantir que els negocis nous arrenquin amb força i estabilitat”, exposen des de l’associació.

Aquest model ha despertat l’interès de Sabadell Comerç Centre per a aplicar en determinats carrers del centre sabadellenc que presenten una ocupació comercial inferior a la mitjana, com ara els voltants del mercat Central. “Caldrà estudiar fórmules per adaptar aquesta experiència a la realitat local”, asseguren. Una proposta que ja fa temps que es troba sobre la taula. Es tracta de locals petits on “tindrien cabuda propostes singulars o d’autor”, considera Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre.

Sabadell Comerç Centre anuncia noves visites a altres centres urbans per a replantejar el model comercial i de ciutat i actualitzar la visió iniciada als anys 90. L’associació aposta per un centre que combini qualitat urbana, vida comercial activa i dinamisme emprenedor per del nucli urbà un espai viu, atractiu i “adaptat a les necessitats del segle XXI”.