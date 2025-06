Per tercer dia consecutiu, ni l'ascensor ni les escales mecàniques funcionen a l'estació de Rodalies de Sabadell Nord i diversos usuaris, molestos, han emès la seva queixa per revertir la situació de la manera més ràpida possible, ja que afecta de ple les persones amb mobilitat reduïda, les persones grans o els usuaris que, pel motiu que sigui, no poden fer un ús freqüent de les escales convencionals.

El problema, present des de dimecres passat, encara no ha estat solucionat tot i les reiterades peticions de diversos veïns que estan "farts" de la situació. No és la primera vegada que succeeix un problema d'aquestes característiques i és una situació que ha generat crispació en els derrers dies i, arran de la no actuació de l'empresa, cada vegada està augmentant més.