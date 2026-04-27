El futur contracte de neteja viària i recollida de residus, de nou a debat al ple

El model de contracte pel servei de neteja viària i recollida de residus de Sabadell va tornar a ser objecte de debat en el ple municipal celebrat ahir dilluns, corresponent a la sessió d’abril. ERC va veure rebutjada la seva moció sobre per a la viabilitat de municipalització del servei de neteja viària i recollida de residus de Sabadell, una qüestió en la que fa més d’un any que incideix perquè vol que, abans que acabi la concessió que actualment té Smatsa, l’Ajuntament prevegi com actuar l’endemà de la finalització del contracte, que acaba el 31 de juliol de 2027.
És el principal contracte del consistori, que ja arriba a uns 25 milions d’euros anuals, segons va apuntar el portaveu i primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés. La moció va ser rebutjada, perquè tot i que va rebre el suport dels republicans, Crida, Sabadell en Comú Podem, Junts i el regidor no adscrit, la majoria del PSC va valdre per tombar la proposta, que també va rebre el no de PP i la ultradreta en contra
El regidors d’ERC Santi Valls i Sílvia Renom van defensar la moció perquè “és important que s’estudiïn les diferents posibilitats i models de gestió”, va dir Valls, ja sigui la municipalització o altres opcions, com un model híbrid, la creació d’una empresa pública, l’externalització o la forma jurídica que es trobi més apropiada.
Des del Govern, el portaveu i tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés, ha explicat que primer es vol decidir quin és el model de recollida més adequat i, després, el contracte. El full de ruta del Govern preveu contractar un assessorament extern que haurà d’elaborar cinc informes per redactar els estudis previs del nou contracte.