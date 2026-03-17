La Creu Alta posa en marxa un concurs de còmic

L’Associació Veïnal de la Creu Alta ha convocat el I Concurs de Còmics de la Creu Alta – Premi Mas Avícola, amb la col·laboració de Còmics Sabadell, el Centre Berenguer i l’Escola Joso”. La iniciativa està oberta a la participació de dibuixants i aficionats al món del còmic.
El certamen comptarà amb una categoria única i tindrà com a temàtica obres que hagin de transcórrer totalment o parcialment a la Creu Alta, ja sigui amb fets històrics o de ficció, en català.
La presentació de les obres estarà oberta fins al dia 20 d’abril, i totes les obres finalistes seran exposades, tant de manera virtual com presencial, durant els actes de la Festa Major de la Creu Alta. El premi a l’obra guanyadora, tindrà una dotació econòmica de 500 euros i serà editada i publicada per la Biblioteca d’Estudis Creualtencs (BEC) per Sant Jordi de 2027, i sufragada de forma íntegra per l’Associació Veïnal de la Creu Alta.
La BEC neix el 30 de maig de 2001 dins l’Associació de Veïns de la Creu Alta, amb la finalitat d’impulsar el coneixement de la història local i divulgar tot allò que ajudi a conèixer els orígens i l’evolució de la nostra comunitat. Aquesta biblioteca ha estat i serà el marc en el que s’editin publicacions o monografies periòdiques sobre temes socioeconòmics i culturals, que comptaran amb el suport econòmic de diferents entitats patrocinadores, si és el cas. Fins a la data d’avui, s’han editat 16 publicacions des de l’ inici de les seves activitats, tant de tipus “periodístic”, informatiu o reivindicatiu, sempre, això sí, sobre temes d’interès del barri i del seu veïnat.