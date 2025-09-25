Tanca una de les botigues més emblemàtiques del Centre de Sabadell

El 5 d’octubre desapareixerà un dels comerços més emblemàtics del carrer Tres Creus. La Llibreria Tècnica, fundada l'any 1990, fa més de tres dècades, tanca definitivament les portes coincidint amb la jubilació dels seus propietaris Santi Seguí i Jordi Seguí. "No és un adéu definitiu, continuarem amb la venda online", matisen.
El bressol de la Tècnica va ser, precisament, la Llar del Llibre. Quan al Centre hi havia dues grans llibreries, la Llibreria de Sabadell i la Llar del Llibre, el Santi va entrar a treballar a aquesta última. Va ser anys més tard quan va apostar per obrir el seu propi establiment, però dirigit a un mercat diferent. "No tenim familiars lletraferits, però vam descobrir el món del llibreter", recorda en Jordi, que admet que no és un lector empedreït.
L’origen del negoci es remunta a finals dels vuitanta, en un moment en què el coneixement tècnic i universitari es buscava en volums gruixuts i especialitzats. I és a especialització a la que deu el nom el negoci familiar. Advocats, arquitectes, metges i altres estudiants i professionals trobaven a les seves prestatgeries manuals de dret, biologia o enginyeria, que sovint acabaven a biblioteques i departaments de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquells van ser anys de creixement i consolidació. Però no sempre van ser anys de bonança: "Allò que ens va fer grans, va ser la nostra hecatombe", exposa Jordi Seguí, referint-se a la seva especialització. Amb la consolidació d'Internet i la crisi financera del 2008, el mercat es va desinflar. "Van ser anys durs, vam haver de vendre una de les botigues i vam repensar el negoci", recorda.
Lluny d’abaixar la persiana, els germans Seguí van optar per diversificar: van apostar per la venda de premsa, van incorporar llibres de segona mà –alguns d'ells centenaris– i van apostar pel comerç digital. La jugada els va sortir bé: el catàleg tècnic de la llibreria va començar a viatjar a altres continents, amb comandes que arribaven fins a Amèrica Llatina o els Estats Units. "Hem sobreviscut gràcies al llibre de segona mà", admet. I és també la pota que sobreviurà a la jubilació dels Seguí. "Continuarem a petita escala l'online, des d'un magatzem de Sabadell, per no deixar-ho de cop", expressa.
Els germans Seguí tanquen un cicle vital i professional. Ho fan amb la satisfacció d’haver resistit crisis i transformacions profundes en el sector del llibre, i amb la impressió que han deixat empremta en la memòria dels sabadellencs. "Molts clients venen a acomiadar-se, a reconèixer la nostra trajectòria. Hi hem estat sempre", exposa Jordi Seguí.
El negoci no desapareixerà del tot: la venda en línia continuarà activa, gestionada per la família, però el local del carrer Tres Creus ja no obrirà més. Una persiana menys en una ciutat que, any rere any, veu com desapareixen negocis històrics per manca de relleu generacional, però també com n'obren d'altres.