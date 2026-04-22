Més equips i hores d'atenció per gestionar la regularització de migrants a Sabadell

Novetats a Sabadell per la regularització extraordinària de migrants. Des d'aquest dilluns, l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), situada al carrer de la Indústria, s'ha omplert de persones que busquen obtenir la documentació pertinent per poder viure de manera regular a l'Estat. En total, s'estima que se'n poden beneficiar fins a 7.000 veïns, que tenen fins al 30 de juny per presentar els papers necessaris per tancar la gestió. Amb tot, hi ha hagut una gran quantitat de persones que s'han desplaçat fins al Despatx Lluch per obtenir el document acreditatiu assegurant que es troben en situació de vulnerabilitat, un dels requisits específics per poder acollir-se a la tramitació. Davant d'això, el Govern municipal ha ampliat els horaris i ha reforçat els equips per donar resposta a l'increment de demandes.
Segons apunten fonts municipals, l'OAC ofereix atenció de dilluns a dijous tant al matí com a la tarda. A banda, per millorar l'organització i reduir el temps d'espera s'han establert tres cues diferenciades, una petició que havien fet diversos ciutadans: una fila per als qui tenen consultes relacionades amb la documentació necessària per al procés de regularització; una segona, per a persones amb cita prèvia, i una tercera per als qui no tenen hora programada. A més, s’ha reforçat l’àrea de Serveis Socials per agilitzar l’emissió dels informes de vulnerabilitat que poden ser necessaris en determinats casos i s’han organitzat sessions informatives específiques, segons les mateixes veus. A primera hora d'aquest dimecres al matí, diversos efectius de la Policia Municipal han estat presents durant una estona a davant de l'oficina per augmentar la vigilància de la zona.
Què cal acreditar?
A Sabadell, així com a la resta de ciutats amb més de 50.000 habitants, s'ha habilitat la gestió a les oficines de la Seguretat Social i de Correus, on es poden presentar tots els documents que es requereixen. En cas de voler-ho fer de manera telemàtica, es pot fer amb el certificat electrònic, a través de persones apoderades inscrites en el Registre Electrònic d'Apoderaments, a través de professionals habilitats o a través d'entitats inscrites en el RECEX.
Hi ha dos requisits principals per poder-se acollir a la tramitació: haver arribat abans de l'1 de gener de 2026 i acreditar una permanència continuada de mínim cinc mesos, així com no tenir antecedents penals. A banda, qui no tingui protecció internacional també haurà d’acreditar un dels següents tres supòsits: haver treballat amb contracte a Espanya o demostrar la intenció de fer-ho, tenir una unitat familiar amb menors d'edat o majors amb discapacitat o trobar-se en situació de vulnerabilitat.