La pluja obliga a posar nova data per retirar l'amiant de la nau de davant del Teresa Claramunt

La primera fase de retirada de l’amiant de la nau industrial situada davant de l’escola Teresa Claramunt, al barri de Gràcia, s’ha reprogramat per a aquest dissabte 24 de gener. Segons han confirmat fonts municipals, les obres –previstes per dissabte passat– es van haver d’anul·lar per les condicions meteorològiques adverses. Així doncs, els permisos perquè l’empresa propietària de la nau enceti aquests treballs s’amplien fins aquest pròxim cap de setmana.
Des de l’escola Teresa Claramunt expliquen que ja estaven alertats que l’operatiu podia suspendre’s, atès que les previsions indicaven un risc elevat de precipitacions. I que s’ha de fer en cap de setmana per evitar coincidir amb l’activitat lectiva de l’escola, ja que el procés és tòxic.
Si la meteorologia ho permet, aquest dissabte s’executarà la primera fase del desamiantatge de la coberta de la nau —coneguda com a Fàbrica Vicenç Planas— situada entre els carrers Viladomat, Permanyer i Cellers. Tal com va avançar aquest diari, l’actuació consistirà en una revisió detallada de tota la teulada i la retirada de les plaques de fibrociment que es trobin malmeses o amb risc de despreniment.
Què ha passat, els últims mesos?
Es tracta d’una primera intervenció, després d’anys de queixes i advertiments per part de la comunitat educativa del Teresa Claramunt i del Pau Vila; i del veïnat del barri. En paral·lel, fonts municipals asseguren que es treballa perquè en una fase posterior es pugui dur a terme la substitució total de la coberta.
En tractar-se d’una nau privada, és l’empresa propietària de la finca qui ha d’assumir les obres. A mitjans de desembre, l’Ajuntament va imposar una sanció coercitiva perquè es retirés l’amiant, després d’una inspecció realitzada el mes de setembre amb el suport de la Policia Municipal. Tot plegat, en un context de reunions reiterades entre famílies, consistori i Síndic de Greuges, així com d’iniciatives polítiques com una bateria de preguntes que va presentar Sabadell en Comú Podem.