Famílies de Gràcia celebren la retirada parcial de l'amiant de la nau Vicenç Planas: "Hauríem preferit una única fase, però"

"Fins que no arribi dilluns i ho vegi, no m'ho acabaré de creure", confessa Pilar Delgado, directora de l'escola Teresa Claramunt. Està previst que aquest dissabte es facin obres per retirar amiant de la Fàbrica Planas Vicenç, la nau que hi ha just davant del pati del Teresa Claramunt que té una coberta feta íntegrament de fibrociment. "Fa molts anys que hi anem al darrere, des de l'AFA hi ha una comissió que ho ha lluitat molt", expressa la directora.
Per la seva banda, l'Associació de Famílies de l'escola valora "molt positivament que la pressió sostinguda hagi arribat a un compromís tangible per part de la propietat i de l’Ajuntament perquè s’executin els treballs". La finca és de titularitat privada; i és la propietat qui s'ha d'encarregar de les obres. Després de mesos de reunions entre famílies, veïns i consistori –i d'una sanció coercitiva que el govern municipal va interposar a la propietat–, l'empresa disposa ja dels permisos per iniciar els treballs aquest cap de setmana.
"Hauríem preferit que es fes tot en una sola fase"
Tanmateix, les famílies del Teresa Claramunt demanen disposar d'un "calendari clar de les següents fases de substitució de la teulada". En aquesta primera fase, s’ha previst una revisió detallada de tota la coberta i la substitució de les plaques o elements de fibrociment que es trobin malmesos o amb risc de despreniment, tal com informaven fonts municipals. Per això, l'AFA demana que "aquesta primera actuació no sigui només una intervenció puntual sinó part d’un pla integral per eliminar el risc estructural" del barri de Gràcia. En una fase posterior s'haurà de dur a terme la substitució total de la teulada.
En la mateixa línia, la presidenta de l'AFA del Pau Vila, Mariona Roca, admet que "hauria estat una millor notícia saber que es fa una recollida definitiva de la Uralita de la finca". Encara que haurien preferit que "es fes tot en una sola fase", celebren aquesta primera passa. L'institut Pau Vila es troba igualment a escassos metres de la nau i també ha estat un agent important en les reivindicacions per demanar la retirada de l'amiant.
Altres escoles, a l'espera de la retirada de l'amiant
La retirada parcial de fibrociment d'aquesta nau de Gràcia contrasta amb la situació d’altres centres educatius de Sabadell que encara conviuen amb cobertes d’amiant. És el cas de l’escola Calvet d'Estrella on totes les cobertes són de fibrociment. El centre no té, ara per ara, cap calendari previst per a la retirada del material i no consta en cap llista d’actuacions imminents. La directora de l'escola, Núria Amat, explica que "fa anys que ho demanem al Departament d’Educació perquè és un tema que ens preocupa”. Mentrestant, el manteniment es fa a base de reparacions puntuals: “Si hi ha algun forat, l’Ajuntament fa una reparació, posa un pedaç, i així anem aguantant”.
Una situació compartida –en mesures diferents– amb escoles com l'Agnès Armengol, Can Deu, Joan Montllor o Pau Casals. Fa dos anys, hi havia prop d’una vintena d’escoles amb amiant localitzat; i ara, els equipaments afectats arriben a la desena. L'estiu de 2023, el Departament d'Educació va actuar en diversos centres educatius de Sabadell per procedir al desamiantatge.