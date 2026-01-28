Com pot el comerç local ser més sostenible i innovador?

La Cambra de Comerç, en el marc del cicle Ciutats Sostenibles, ha celebrat aquest dimarts la segona sessió, centrada en la sostenibilitat en el comerç. L'objectiu? Apropar als presents, als empresaris que han assistit a la jornada celebrada a la Cambra de Comerç casos pràctics i eines per avançar en aquesta matèria.
La sessió ha comptat amb la intervenció de Tània de Silva, directora de projectes de l'àrea de sostenibilitat de l'Institut Cerdà, que ha posat l'accent en el canvi de paradigma que viu el comerç local: "El consumidor actual ja no només mira el preu o el producte, sinó el seu origen, si està certificat i quina petjada té. La sostenibilitat s'ha convertit en un factor clau de competitivitat i de resiliència empresarial", ha apuntat.
En la seva intervenció, da Silva ha defensat la necessitat de definir objectius concrets, mesurables i realistes, així com apostar per accions de baix cost i d'alt impacte: “Es tracta d’identificar dos o tres aspectes clau —com el consum energètic, l’excés d’envasos o la dependència de proveïdors llunyans— i analitzar-ne l’impacte ambiental i econòmic”. En aquesta línia, ha insistit en la importància de començar amb una diagnosi inicial del negoci, analitzant consums d’energia i aigua, gestió de residus, ús de materials, proveïdors, processos interns i possibles ineficiències.
La sessió també ha comptat amb la participació de Carla Van Esso, responsable de sostenibilitat ambiental i social de Veritas, que ha compartit l’experiència d’aquesta cadena de supermercats ecològics, fundada el 2002 amb la voluntat de fer accessible una alimentació saludable i sostenible. “A Veritas entenem la sostenibilitat com una responsabilitat transversal, que ha d’estar integrada en la governança i en totes les decisions del negoci”, ha explicat. En aquest sentit, ha destacat iniciatives com l’ús d’envasos compostables, els projectes de retorn d’envasos, l’aposta per l’economia circular i la reducció del malbaratament alimentari.
Van Esso també ha posat en valor el vessant social del model: “Col·laborem amb entitats com Oxfam Intermón, impulsem productes solidaris i assumim part dels costos per facilitar l’accés a productes bàsics. La sostenibilitat només és real si té un impacte positiu en les persones”.
En el tram final de la jornada s’han exposat també exemples de models innovadors, com la venda a granel, els serveis de producte com a servei, el rènting, la digitalització de processos o les plataformes col·laboratives. S’han destacat iniciatives com Too Good To Go, sistemes de compra agregada d’energia, marketplaces locals o projectes de dinamització comercial amb aplicacions digitals. “Hi ha accions que no són viables individualment, però sí col·lectivament. La col·laboració entre comerços i amb l’administració és clau per avançar cap a models més sostenibles”, ha conclòs Da Silva.