González-Bueno assegura que el Banc Sabadell "està molt barat" i li queda un "enorme recorregut" a la borsa

El conseller delegat va posar en valor que l'entitat té una barrera d'entrada "molt potent", en estar en un segment com les petites i mitjanes empreses

  • González-Bueno, en la darrera presentació de resultats del Banc Sabadell -
Publicat el 12 de març de 2026 a les 13:44
Actualitzat el 12 de març de 2026 a les 13:47

El conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, va afirmar que el banc "està molt barat" i que a la cotització li queda "un enorme recorregut" a la borsa,  malgrat la gran revalorització que ha registrat en el darrer lustre. 

Durant la seva intervenció en un acte celebrat per Deloitte i 'ABC' ahir dimecres, González-Bueno va posar en valor que el Banc Sabadell té una barrera d'entrada "molt potent", en estar en un segment com les petites i mitjanes empreses. El CEO va indicar que és "difícil" entrar en aquest negoci si no tens una varietat de producte "excel·lent", molta tecnologia, proximitat amb el terreny i coneixement del mercat. 

L'executiu va destacar que des que va entrar a l'entitat sabadellenca, el Banc Sabadell ha aconseguit una revalorització borsària d'11,7 vegades. Això suposa un creixement compost de més del 60% durant aquests anys.  

Per a González-Bueno, aquesta revalorització no es pot aconseguir si no hi ha una "base extraordinària i algunes anormalitats". El CEO va explicar que la situació del banc el 2020 es devia a un descompte a la borsa per la situació de la pandèmia i per l'experiència recent de Banco Popular. "El banc era percebut com un banc que en èpoques bones era molt rendible, perquè la part dels ingressos era molt sana, però que en temps de dificultat tenia costos de riscos molt elevats", va explicar en relació amb la situació de Banc Sabadell quan va ser nomenat conseller delegat. 

