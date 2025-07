El Jugger, el Quidditch o l’Ultimate Frisbee tenen una cita a Palau-solità

La dotzena edició del FanCon torna a Palau-solità i Plegamans els dies 5, 6 i 7 de setembre amb una proposta consolidada i que el consistori espera que creixi encara més. Enguany, el festival aposta pels esports alternatius, un eix que connecta el lleure amb l’activitat física, la cooperació i la descoberta de noves aficions.

L’alcalde, Oriol Lozano, i la regidora de Cultura, Eva Soler, van presentar fa uns dies el festival, juntament amb el president de l’Associació FanCon, Adam Torrus, que va explicar els detalls d’una nova edició que tornarà a omplir el municipi d’activitats de lleure alternatiu i de seguidors del festival.

Els visitants podran descobrir disciplines originals com el Jugger, una combinació de lluita i estratègia; o el Quidditch, també anomenat quadbol,​ un esport creat el 2005 en què dos equips de set jugadors muntats en escombres juguen en un camp de la mida d'una pista d'hoquei; o l’Ultimate Frisbee o Disc Golf, ja amb arrelament al municipi. A més, es faran demostracions i classes obertes, convidant tothom a provar aquestes disciplines i descobrir-ne de noves.

Cedida

FanCon -que va formalitzar la signatura de la pròrroga del conveni amb l'Ajuntament- manté els seus espais clàssics com l’autocinema, que torna després de no haver-se pogut fer l’any passat per motius meteorològics, També es consolida l’espai PodTalks, amb ponències i tallers orientats a creadors de contingut i interessats en el món del podcàsting.

Una altra de les novetats destacades és l’ampliació de col·laboracions amb entitats locals, com l’associació La Revolta, que cedirà el seu espai per acollir noves activitats del festival. Aquesta integració del teixit associatiu local és un dels objectius principals de FanCon, que vol esdevenir no només un festival de referència, sinó un projecte compartit amb el poble.