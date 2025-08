Un milió d'euros per implementar la banda sonora central en més de 200 quilòmetres de carreteres de la demarcació de Barcelona

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha licitat per 1 milió d'euros els treballs per implantar la banda sonora central en més de 200 quilòmetres de carreteres a la demarcació de Barcelona. Entre les vies incloses hi ha el tram vallesà de la C-59 entre Santa Perpètua de Mogoda i Palau-solità i Plegamans, a més d'entre Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines.

Aquesta mesura té com a objectiu alertar els conductors quan envaeixen el carril contrari, reduint així el risc de col·lisió frontal. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, destaca que aquest tipus d'accidents "poden tenir conseqüències molt greus per a les persones que els pateixen i, en els últims anys, les xifres no estan baixant". Amb aquesta intervenció, el departament busca revertir aquesta tendència i millorar la seguretat viària. Les obres s'executaran abans de final d'any.

Les bandes sonores a l'eix de la calçada produeixen un soroll i una vibració quan la roda d'un vehicle hi circula per sobre, el que permet a la persona usuària corregir la seva trajectòria en cas de distracció i reduir, així, el risc d'accidents frontals i frontolaterals.

Les bandes tenen una forma rectangular, de 15 centímetres en sentit longitudinal i 30 centímetres d'amplada, i les franges de fresat tenen forma d'arc circular amb una profunditat màxima 8 mil·límetres. Les actuacions s'executaran en cinc contractes d'obres, un per cada Servei Territorial de Carreteres -Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre-. Ara es licita el primer i entre aquest any i el vinent, s'impulsaran les obres en els altre quatre àmbits territorials.