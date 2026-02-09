Consulta les jornades de portes obertes a les escoles de Castellar

Els centres escolars de Castellar del Vallès han donat a conèixer el calendari de visites i jornades de portes obertes a les seves instal·lacions amb motiu de la proximitat de la preinscripció escolar per al curs 2026-2027. Tots els equipaments de la vila tornen a oferir visites i xerrades presencials i, en alguns casos, es demana a les famílies reservar prèviament l'assistència. Aquestes són les dates previstes per cada escola:\r\n\r\n\r\n\tCol·legi El Casal: dijous 19 de febrer (visites personalitzades els dissabtes 21 de febrer i 7 de març)\r\n\tFEDAC Castellar: dissabte 21 de febrer\r\n\tEscola Mestre Pla: dimarts 24 i dimecres 25 de febrer\r\n\tEscola Joan Blanquer: dimecres 25 i dijous 26 de febrer\r\n\tEscola Bonavista: divendres 27 de febrer i dijous 5 de març\r\n\tEscola El Sol i La Lluna: dilluns 2 de març i dissabte 7 de març\r\n\tInstitut Escola Sant Esteve: dilluns 2 de març (ESO), dimarts 3 de març i dimecres 4 de març (infantil i primària)\r\n\tEscola Emili Carles-Tolrà: dimarts 3 de març\r\n\tInstitut Castellar: dimarts 3 de març\r\n\tInstitut Puig de la Creu: dijous 5 de març\r\n\r\n\r\nEls horaris i detalls de les sessions i la manera d’inscriure's a les xerrades o visites es poden consultar a través de la pàgina web de l'Ajuntament. D'altra banda, com ja s'ha fet en cursos anteriors, tota la informació sobre l'oferta educativa castellarenca en els àmbits de l'educació infantil i primària, l'educació secundària i els ensenyaments postobligatoris es publicarà en un suplement especial el pròxim divendres 13 de febrer. \r\n\r\nCalendari de preinscripció escolar\r\n\r\nEl calendari de preinscripció del curs 2026-2027 s’obrirà el 4 de març amb la presentació de sol·licituds per als infants d’educació infantil de segon cicle (de 3 a 6 anys) i per a l’educació primària, un període que s’allargarà fins al 18 de març. La preinscripció a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) s’iniciarà el 6 de març i també es podrà formalitzar fins al 18 de març. En el cas del batxillerat, el termini serà del 9 al 16 d’abril. Pel que fa als ensenyaments professionals de música i dansa, el període s’estendrà del 18 al 27 de març, mentre que els ensenyaments artístics superiors es regiran per les dates que estableixi cada centre abans del 13 de març. Finalment, en relació amb els cicles de formació professional de grau mitjà i superior, encara no s'han fet públiques les dates dels períodes de preinscripció.\r\n