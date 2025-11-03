Sabadell registra sis trucades al 112 relacionades amb el simulacre de Protecció Civil

El 112 ha registrat sis trucades emeses des de Sabadell arran de l'alerta Es-Alert d'emergències als mòbils en el simulacre més massiu que s'ha fet i que ha implicat l'enviament de l'alerta a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. L'avís ha saltat aquest dilluns al matí, a les 10 h, i ha sonat a uns cinc milions de dispositius, aproximadament. Fins a les 13 h, el telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a 122 trucades a tot Catalunya relacionades amb el simulacre, tot i els avisos emesos des de Protecció Civil i desenes de mitjans de comunicació. De la xifra total de trucades, que la gran majoria han sigut durant la mitja hora posterior, cal destacar que 66 han estat al Barcelonès i 33, Vallès Occidental: 6 a Sabadell, 16 a Terrassa, 2 a Barberà del Vallès i a Rubí i una a Badia, Castellar, Cerdanyola, Ripollet, Sant Cugat, Sant Quirze i Vacarisses–.
En la valoració posterior a la prova, la consellera d'Interior, Núria Parlon, n'ha fet una valoració "positiva", després que els ciutadans hagin confirmat a través de respostes a 600 enquestes que en el 95% dels casos han rebut correctament l'alerta. Parlon ha celebrat així que la cobertura ha estat "molt elevada" i ha reivindicat que cal fer proves del sistema també per "reforçar la cultura de l'autoprotecció". A part, Parlon ha remarcat que les trucades han estat "poques" en comparació amb el volum de persones a les quals s'ha enviat l'alerta. D'altra banda, la consellera d'Interior, així com ja va explicar Joan Ramon Cabello, responsable dels serveis territorials de Protecció Civil de Barcelona al Diari, ha reivindicat que és important fer proves del sistema perquè és tècnicament complex, però també per "habituar-se", per saber quan s'han d'enviar alertes i quan no i per reforçar la cultura de l'autoprotecció entre els ciutadans.
Segons ha detallat la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en els últims tres anys s'han enviat 135 alertes d'emergències als mòbils, de les quals una quarantena eren en el marc de simulacres. Durant aquest 2025, a les comarques de Barcelona s'han enviat un total de vuit alertes al mòbil a través del sistema ES-Alert. Quatre corresponen a simulacres (el mes de maig i el juny durant la prova de sirenes de risc químic), dos al pla INFOCAT per un incendi forestal el mes de juliol a Terrassa, i dos al pla INUNCAT també al juliol per l'avís de pluges intenses que va afectar pràcticament tot Catalunya.