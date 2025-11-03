Set mesos sense poder agafar el tren per anar a la 'uni'

Els usuaris habituals de l'R7 a Cerdanyola es resignaven aquest dilluns en el segon dia del tall en el servei de Rodalies. Alguns, fins i tot, es mostraven optimistes amb l'alternativa de l'autobús. "De vegades, va millor que el tren i tot", expressava l'Adrià Escandell, un dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que ha hagut de canviar els seus hàbits. Per davant, visualitzen set mesos sense transport ferroviari en un trajecte ara cobert amb el servei per carretera. El motiu de les afectacions són les obres d'infraestructura que Adif duu a terme a l'estació de Montcada-Bifurcació. Els treballs han obligat a reduir la capacitat operativa a aquesta estació. Des de diumenge passat i fins al maig del 2026, s'interromp la circulació en la línia entre Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat.
"Ens toca adaptar-nos en els pròxims mesos", resumia amb comprensió Helena Puigmal, a punt de pujar al bus durant una de les sortides. Els viatgers poden fer servir els trens de la línia R4 entre Fabra i Puig i Cerdanyola. Uns metres més enllà de l'estació de l'avinguda de Catalunya, a la carretera de Barcelona (N-150), hi ha la parada amb el servei alternatiu. "Penso que les expedicions per carretera podrien anar més ajustades amb l'horari de Rodalies, però entenc que és dificil", apuntava Escandell, acostumat a utilitzar el transport públic amb un viatge des de Vic. "De moment, veiem que funciona bé. Aquesta setmana tinc exàmens i vinc a les tardes, tot i que, normalment, faig matins. Quan he baixat del tren de l'R4, no sabia cap a on anar, però de seguida he vist on era la parada", relatava.
Allà, una informadora de Renfe resolia els dubtes entre els presents. El vehicle de gran capacitat surt cada 30 minuts, amb un recorregut circular. "En teoria serà fàcil, perquè fins ara havies d'agafar un bus després del tren fins al campus i aquest ja va directe", repassava Tariq Díaz, veí de Cerdanyola que puja a l'R7 gairebé cada dia. "Tenim assumit que serà tot el curs. També tenim l'E3, però passa quan vol. Me'n fio més del bus de la Renfe que de l'E3", expressava. Els càlculs apunten a més de 7.000 usuaris diaris en la línia que es veuran afectats pel tall. De moment, des de la companyia ferroviària assenyalaven que les primeres hores havien transcorregut sense incidències ni problemes. Els passatgers estan acostumats a carregar-se de paciència.
Diumenge, les mateixes obres a Montcada-Bifurcació també van obligar a interrompre puntualment la circulació de trens de l'R4 entre la Sagrera-Meridiana i Cerdanyola del Vallès. En les últimes hores, Adif ha anunciat que ha finalitzat la primera fase del nou esquema d'explotació de l'estació vallesana, amb l'entrada en funcionament de nou vies. L'actuació, amb una inversió de 34 milions d'euros, busca incrementar la capacitat de l'estació per agilitzar la circulació de les línies R3, R4 i R7 de Rodalies.