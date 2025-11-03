Punt final a la primera fase de la reforma de l'estació Montcada-Bifurcació

Les noves vies a l'estació Montcada-Bifurcació han entrat en servei aquest dilluns, després de completar la primera fase de la reforma integral d'aquest nus ferroviari. L'actuació d'Adif, amb una inversió de 34 milions d'euros, busca incrementar la capacitat de l'estació per agilitzar la circulació de les línies R3, R4 i R7 de Rodalies. En concret, s'ha reconfigurat la platja de vies, modificant 5,5 quilòmetres de traçat en cinc vies generals, i s'han instal·lat disset desviaments. En un comunicat, Adif apunta que en un futur també es vol millorar la capacitat d'estacionament dels combois, i el trasllat de la capçalera d'alguns serveis de mitjana distància de Barcelona-Estació de França o de reforços de l'Aeroport.
Els treballs de la primera fase han consistit a executar el nou traçat de nou vies i a posar en servei la nova andana número 3. També s'ha construït el mur de la via de seguretat, part de la futura andana número 2, el pas inferior per a ús del personal ferroviari i el pas inferior per als viatgers fins a l'andana 3. Al mateix temps, s'està actuant en una nova galeria d'evacuació.
Segons Adif, el nou esquema funcional, un cop completada la primera fase de la reforma integral, implica "lleugeres alteracions" en la circulació de trens procedents de Fabra i Puig i de Cerdanyola del Vallès.
Una nova fase
Respecte a la segona fase, que comença ara, contempla l'aixecament de quatre vies i vuit aparells de via, l'obra per completar la futura andana 2 i la construcció de l'andana 1. També s'acabarà el nou pas inferior per a vianants entre les tres andanes, es muntarà la configuració final de les vies i es col·locaran set desviaments.
Finalment, està previst habilitar una àrea de neteja de grafits, que tindrà una placa amb sistema de recollida d'aigua reciclada.
En paral·lel a la reforma a tota la zona de vies, Adif ha adjudicat per set milions d'euros les obres del nou edifici de viatgers, "oferint més modernitat, seguretat i confort", indica l'ens gestor ferroviari. La nova estació ocuparà 600 metres quadrats i tindrà un pas inferior, així com ascensors. Pel que fa a l'entorn exterior, està previst un tancament perimetral, un nou punt de sortida i una plaça annexa pavimentada, amb vegetació i mobiliari, així com amb espai per a una parada d'autobús.